Taiwanese hightech ontdekt ‘the next ASML’: Luxexcel

‘The Next ASML? Meet the Dutch Company That Propels Taiwan Into the Next Frontier of Computing’, kopt TechTaiwan, een Engelstalig medium dat dagelijks bericht over de Taiwanese hightech industrie, met name de semicon. Op basis van een interview met voormalig Vice President van ASML, Guido Groet, volgt eronder een uitgebreid artikel over Luxexcel, waar Groet de chief strategy officer van is en dat sinds juli in hoofdstad Taipei een vestiging heeft. Het Eindhovense bedrijf wil er de productiecapaciteit van ‘slimme brillen’, gebruikmakend van de eigen 3D-printtechnologie, samen met de industrie daar (AR/VR companies, eyewear companies and smart wear/hardware manufacturers), flink vergroten. Hieronder de vertaling.

De Nederlandse stad Eindhoven is al tientallen jaren de spil van de krachtige Taiwanese contractproductie-industrie, aangevoerd door TSMC, ‘s werelds grootste halfgeleiderfabrikant. Eindhoven, de thuisbasis van Philips en ASML, die beide de basis hebben gelegd voor het succes van TSMC, waarbij ASML nog steeds zijn meest geavanceerde lithografiemachines levert aan de Taiwanese gieterij, is ook de thuisbasis van een ander bedrijf dat de Taiwanese maakindustrie in een nieuwe revolutie zal brengen en naar een nieuwe hoogte zal katapulteren.

Luxexcel, opgericht in 2009, heeft ook de toekomst van mobile computing gevonden. Na het winnen van een pitchwedstrijd georganiseerd door het Netherlands Office Taipei, de Netherlands Enterprise Agency en de Taipei City Government in juli, heeft Luxexcel officieel een stevige voet aan de grond gekregen in de Taiwanese tech scene. TechTaiwan is vereerd om te spreken met Guido Groet, de Chief Strategy Officer van Luxexcel.

Als voormalig Vice President van ASML is de heer Groet reeds zeer goed bekend met de Taiwanese elektronica-industrie, en weet hij hoe deze het beste past in Luxexcel’s strategische roadmap.

Zoals elke startup heeft Luxexcel, toen het tien jaar geleden werd opgericht als een 3D-printbedrijf, moeilijke tijden doorgemaakt om toepassingsscenario’s te vinden voor zijn technologie, en om de toekomst te verkopen aan zijn klanten. In het begin printte het bedrijf allerlei soorten lenzen, van automotive, aerospace tot industriële optiek. “We kunnen alle transparante producten bedrukken”, zegt Groet, wijzend op de veelzijdigheid van Luxexcels eigen technologie – VisionPlatform™.

Vervolgens vond Luxexcel een nichetoepassingsscenario om het verschil te maken: brillen. In 2012 printte Luxexcel ‘s werelds eerste functionele bril. De combinatie van slimme brillen en brillen op sterkte is echter waar het Eindhovense bedrijf zijn volledige potentieel gerealiseerd ziet. In 2030 zal 80% van de wereldbevolking een oogcorrectie nodig hebben. In Azië ligt dat percentage waarschijnlijk hoger.

Toen Luxexcel zich ermee ging bemoeien, richtten fabrikanten van slimme brillen zich nog niet eens op een dergelijke vraag. Als we tegenwoordig aan slimme brillen denken, denken we waarschijnlijk aan een lompe bril die beter geschikt is voor industriële toepassingen dan voor vrijetijdsscenario’s.

Slimme brillen die handig en licht zijn, hebben daarentegen pas recent aan populariteit gewonnen bij grote IT-bedrijven in zowel de software- als de hardwaresector. STMicroelectronics, bijvoorbeeld, ziet 2020 als het decennium waarin augmented reality-brillen smartphones vervangen. Ook Facebook is in een race verwikkeld om een slimme bril voor dagelijks gebruik op de markt te brengen.

Op maat: 1 in plaats van 30 stappen

Het voordeel van Luxexcel zit hem vooral in het feit dat brillen op recept in hoge mate op maat gemaakt kunnen worden. Zijn snel inzetbare 3D-printtechnologie – die ongeveer 30 stappen vervangt die gewoonlijk nodig zijn om een traditionele bril op sterkte te maken – past precies bij de toekomstige behoefte om een grote hoeveelheid slimme brillenglazen op maat te maken.

“Destijds dacht iedereen dat het nog 20 jaar zou duren voordat 3D-printen gerealiseerd zou zijn.”

Dankzij de trend hebben de meeste grote IT-bedrijven dit jaar plotseling de hand uitgestoken naar Luxexcel. Gelukkig is Luxexcel vroeg genoeg in de industrie gestapt toen niemand anders dacht dat 3D-geprinte brillen mogelijk zouden zijn, waardoor Luxexcel geen gelijken had om zijn technologie te evenaren. “Destijds dacht iedereen dat het nog 20 jaar zou duren voordat 3D-printen gerealiseerd zou zijn”, aldus Groet. Luxexcel’s vroege intrede in de industrie bezegelt inderdaad zijn onaantastbare positie vandaag de dag:

“Degenen die samenwerking met ons zoeken, proberen altijd andere alternatieven te vinden, om weken later bij ons terug te keren, in het besef dat niemand onze gelijke is.”

Ondertussen is de traditionele brillenindustrie niet bezig met een inhaalslag. Op de vraag of Luxexcel traditionele brillenfabrikanten als concurrenten beschouwt, antwoordt de heer Groet resoluut “nee”. In plaats van het bedrijf als ontwrichtend te beschouwen, verwelkomt de Chief Strategy Officer de traditionele brillenmakers om mee te doen. Helaas is de industrie nogal koppig. “Aanvankelijk dachten we dat ze zouden willen overstappen op slimme brillen,” merkt de heer Groet op, “Als ze niet meedoen met de toekomst, zullen ze verdwijnen.”

Nu in samenwerking met grote IT-bedrijven, is Luxexcel klaar om de volgende stap te zetten. En dit is waar de Taiwanese ODM industrie in beeld komt. Volgens de heer Groet heeft Luxexcel besloten om demonstratiemodellen voor slimme brillen te maken, om de grote IT-bedrijven te laten zien wat de technologie voor hun producten kan betekenen. Momenteel kan Luxexcel met zijn nieuwste VisionPlatform™7 duizenden slimme brillen op sterkte produceren, maar om aan de vraag van de massamarkt te kunnen voldoen, zou Luxexcel moeten gaan samenwerken met Taiwanese ODM’s om de productiecapaciteit op te voeren. In ruil daarvoor kan een ODM door samen te werken met Luxexcel een aantal jaren voorsprong nemen op zijn concurrenten.

De heer Groet denkt dat ofwel Amerikaanse grote technologiebedrijven ofwel hun Chinese tegenhangers de eerste zullen zijn die slimme brillen op recept op de markt zullen brengen, en dat zal uiteindelijk bepalen waar Luxexcel gevestigd zal zijn. Na het winnen van de wedstrijd heeft Luxexcel echter een grotere zichtbaarheid gekregen in Taiwan, en toonaangevende Taiwanese contractfabrikanten hebben de kans om vertrouwd te raken met Luxexcel’s 3D-printtechnologie al met beide handen aangegrepen, omdat ze inzien dat ze deel moeten blijven uitmaken van de toeleveringsketens van grote IT-bedrijven op weg naar het volgende grensgebied van mobiel computergebruik.

“De toekomst is niet nog jaren weg – het is vandaag!”

In feite is de Taiwanese ODM-industrie de afgelopen jaren al op zoek geweest naar de volgende groeigebieden, zoals EV, en slimme brillen zijn er daar een van geworden. Zo heeft Quanta Computer, ‘s werelds grootste fabrikant van servers, zich onlangs gericht op AI-gestuurde gezondheidszorg en heeft het bedrijf ook een slimme bril ontwikkeld. Toevallig heeft Quanta Computer ook deelgenomen aan de pitch in juli die door Luxexcel werd gewonnen.

Luxexcel kan duizenden slimme brillen op sterkte produceren met zijn nieuwste VisionPlatform™7, maar om aan de vraag van de massamarkt te kunnen voldoen, zou Luxexcel moeten gaan samenwerken met Taiwanese ODM’s. In ruil daarvoor kan een ODM door samen te werken met Luxexcel een aantal jaren voorlopen op zijn concurrenten.

“Wij hebben een voorsprong van tien jaar op het gebied van 3D-printen van brillenglazen”, aldus Groet, die ervan overtuigd is dat de Taiwanese ODM-industrie zal profiteren van de ongeëvenaarde leidende positie van Luxexcel. In het licht van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van intelligente brillen, zijn ODM’s erop gebrand hun entree in het nieuwe veld te versnellen, voordat rivalen hen kunnen inhalen.

In dit stadium is de heer Groet van mening dat Luxexcel zich al van een bruggenhoofd heeft verzekerd. “We zijn er klaar voor en we kunnen meteen producten maken”, zegt hij. Het is nu aan de partners van Luxexcel om te bepalen wanneer zij de markt op willen gaan. Op de lange termijn ziet Luxexcel een grote verscheidenheid aan toepassingen voor zijn technologie, met name slimme brillen voor de medische industrie. Voorlopig concentreert Luxexcel zich echter op het realiseren van zijn visie voor de smart eyewear-industrie, met name strategische partners die hetzelfde commitment delen. “De toekomst is niet nog jaren weg – het is vandaag!”