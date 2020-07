T-Systems brengt zijn Duitse Industrie 4.0 kennis en digitale oplossingen naar de Nederlandse markt om de industrie in Nederland te ondersteunen bij efficiëntere productie, verbeterde intralogistiek en het voorkomen van machinestilstand en productiefouten. Hiervoor levert T-Systems samen met partners diverse digitale en 5G Campus & Edge Cloud-oplossingen die de overgang naar Smart Industry versnellen. Het nieuwe Smart Industry-team staat onder leiding van Hans Aaldering, Director Digital & Cloud Services Nederland. Aldus berichtgeving van T-Systems.

Digitalisering en innovatie vormen de basis van de maakindustrie van morgen. Hoewel de Nederlandse industrie de voordelen ziet van Smart Industry-toepassingen en de noodzaak tot digitalisering onderkent, leven er nog veel praktische vragen over hoe zij precies kan profiteren en welke investeringen wanneer te doen. Daarom brengt T‐Systems bewezen praktijkkennis, opgedaan bij Duitse klanten als Osram, BorgWarner en diverse autofabrikanten zoals BMW, nu naar de Nederlandse industrie.

Nieuwe dienstenportfolio voor maakindustrie

Het nieuwe dienstenportfolio wordt onder de naam “The New Factory Campus” op de markt gebracht en bestaat uit verschillende bouwblokken die het fundament vormen voor Smart Industry. Een van de bouwblokken is een eigen 5G-netwerk. De combinatie met Edge Cloud maakt dat industriële IoT-toepassingen en machines supersnel met elkaar communiceren en grote datavolumes lokaal kunnen worden opgeslagen en geanalyseerd. Dit maakt flexibele productie en slimmere productontwikkeling mogelijk waardoor bedrijven sneller en flexibeler kunnen inspelen op individuele klantwensen. Het snelle netwerk zorgt ook voor efficiëntere intralogistics met AGV’s, containers en drones. Ook traditionele productieprocessen worden efficiënter en minder foutgevoelig.

“De Duitse industrie loopt voor op Nederland”

Sake Algra, Managing Director T-Systems Nederland: “De Duitse industrie loopt voor op Nederland. Grote bedrijven zetten daar bijvoorbeeld zelf of in clusters een eigen 5G-campus netwerk op om de realisatie van Smart Industry te versnellen. Het fundament voor digitalisering van de industrie is namelijk snelle connectiviteit in combinatie met lokale (Edge Cloud) dataverwerking. In Nederland werken we nauw samen met T-Mobile voor het netwerkstuk. De kennis en inzichten die Deutsche Telekom en T-Systems internationaal hebben opgedaan bij grote industriële partijen, zijn uniek. Onze wereldwijde ervaring is in Nederland nog wat onbekend, maar met die kennis en een ecosysteem van global partners als Siemens, Detecon, HPE, SAP, Ericsson en Microsoft kunnen bedrijven vertrouwen op gedegen expertise. Dit maakt ons een logische partner voor bedrijven die productiefaciliteiten in Nederland of wereldwijd digitaal willen optimaliseren en standaardiseren om maatwerkproductie mogelijk te maken. Ik ben er trots op dat we onze praktijkkennis en inzichten nu gericht kunnen delen met bedrijven in Nederland.”

Innovatiecentra bieden concrete voorbeelden

Veel bedrijven hebben vragen rondom effectiviteit, volgordelijkheid en implementatie. Er is behoefte aan concrete voorbeelden, klantcases en schaalbare oplossingen. Daarom opent T-Systems exclusief voor de Nederlandse industrie de deuren van zijn innovatiecentra waar nieuwe industriële toepassingen te zien zijn. Bedrijven kunnen onder meer ontdekken welke toepassingen er zijn voor een 5G Campus Netwerk en hoe digitalisering helpt bij innovatie van productie- en logistieke processen. T-Systems Nederland organiseert in het najaar tours voor bedrijven naar de Nederlandse en Duitse innovatiecentra.