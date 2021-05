Het sterk groeiende RetourMatras met het hoofdkantoor in Nieuwerbrug opent deze zomer een vierde matrasrecyclinglocatie in Nederland, in Etten-Leur. VSE Industrial Automation uit Schoonhoven is er nauw bij betrokken. De systeemintegrator zet daarbij al zijn expertise in, aldus commercieel-technisch manager Radboud van Dusseldorp. Van software- en hardware-engineering, paneelbouw, inbedrijfstelling, remote servicing tot dashboarding. VSE was ook al betrokken bij de derde fabriek, in het Brabantse dorp Zeeland, waarvoor Belo Groep uit Linschoten machines leverde. De eerste twee fabrieken van RetourMatras staan in Lelystad en Alphen aan den Rijn. Van Dusseldorp: ‘Wij werken al langer samen met Belo Groep in andere projecten. RetourMatras vroeg aan Belo Groep of ze een sterke partner wisten voor de software en Belo Groep haalde ons erbij.’

Alleen al in Nederland met zijn 17 miljoen inwoners worden per jaar gemiddeld zo’n 1,7 miljoen matrassen afgedankt. Verbranden levert veel CO 2 -uitstoot op. RetourMatras ontmantelt matrassen volledig en alle onderdelen gaan de recycling in: het PU-foam wordt verwerkt in bijvoorbeeld ondervloeren, dempende tegels bij speeltoestellen en tapijtonderlagen. Van de textielvezels wordt opnieuw garen gesponnen. Het metaal van de springveren wordt hergebruikt in de metaalindustrie.

Particulieren leveren hun matras in bij een winkel of een milieustraat en de afgedankte exemplaren gaan naar één van de vestigingen van RetourMatras. De matrassen moeten schoon en droog zijn, willen ze goed verwerkt kunnen worden. Ze worden met een tilhulp op een invoerband gelegd. Sensoren bepalen de aanwezigheid, de hoogte en de precieze positie van een matras. De matrassen worden verdeeld over twee lijnen die naar pelmachines voeren. In die machine wordt de tijk, de matrashoes, losgemaakt van de binnenkant. Vervolgens wordt die binnenkant verder opgesneden en leeggehaald: foam en pocketveren worden van elkaar gescheiden. Het is een combinatie van handwerk en automatisering. Alles moet zorgvuldig op elkaar zijn afgestemd, aldus Van Dusseldorp: ‘We leveren de sensoriek, de servomotoren, de software, de paneelbouw en doen de inbedrijfstelling. We monitoren vervolgens op afstand om de processen continu te bewaken en te verbeteren.’

Het is bij de derde fabriek in Zeeland zo goed gegaan, dat VSE eveneens bij de nieuwbouw in Etten-Leur betrokken is. En RetourMatras wil blijven uitbreiden, ook naar het buitenland. ‘De samenwerking tussen drie ervaren partijen maakt het boeiend’, aldus Van Dusseldorp. ‘RetourMatras heeft veel verstand van het product, Belo Groep is expert in machinebouw, en wij doen de systeemintegratie.’