Een groeiend aantal klanten en opdrachten, gecombineerd met de huidige personeelsschaarste, deed We-Metal besluiten verdere stappen te zetten in automatisering van het laswerk. Het bedrijf in Renswoude koos voor de TruLaser Weld 5000 van Trumpf. Deze laserlasinstallatie stelt We-Metal in staat efficiënter en sneller zowel grote als kleine seriematige werkstukken af te leveren. ‘En dankzij de kortere doorlooptijd kunnen we het werk beter inplannen en zo onze leverbetrouwbaarheid verhogen.’

We-Metal omarmt laserlassen

Systeem supplier We-Metal begon ooit als loonlasersnijder en voegde daarna steeds meer bewerkingen aan zijn portfolio toe. Vijf jaar geleden werd gestart met het traditioneel lassen en sinds oktober dit jaar is daar het laserlassen als nieuwe techniek aan toegevoegd. Daarvoor schafte het bedrijf de TruLaser Weld 5000 van Trumpf aan. ‘Laserlassen biedt ons de mogelijkheid om veel sneller en efficiënter producten van veel hogere kwaliteit te lassen’, verklaart Johan Rigters, managing director van We-Metal. ‘We keken al twee jaar naar die optie, maar je moet ook wel de vulling ervoor hebben. Dankzij een snelle groei in aantal klanten en grote opdrachten, werd de machine in één keer interessant voor ons.’

Configuratievrijheid

Waar andere machines van Trumpf ook 3D-snijden als optie hebben, is de TruLaser Weld 5000 een zuivere lasinstallatie. ‘Dankzij de configuratievrijheid is de installatie flexibel in te richten. Dat maakt de machine geschikt voor zowel heel grote en lange als kleine seriematige werkstukken’, aldus Gert van Wakeren, sales engineer lasertechnologie bij Trumpf Nederland in Hengelo. We-Metal is al ruim twintig jaar klant van deze Duitse high-end machinebouwer, innovatief en technisch marktleider in lasertechniek en werktuigmachines. ‘Daarnaast hebben we voor We-Metal ook een flink laservermogen toegevoegd – 6 kW in plaats van de gebruikelijke 3 tot 4 kW – zodat ze ook dik staal en rvs kunnen laserlassen.’ Bijkomend voordeel is dat bij laserlassen veel nabewerkingen als het slijpen en reinigen van oppervlakten achterwege kunnen blijven. Ook heeft laserlassen een lagere warmte-inbreng dan conventioneel lassen.

Manloze toekomst

De machine is uitgerust met het draadaanvoersysteem FusionLine. Met deze technologie kan lasergelast worden met toevoegmateriaal, waarbij naden met een maximale breedte van 1 millimeter alsnog worden overbrugd. Er zijn hogere penetraties te halen en er kunnen hoge sterkten staalsoorten gelast worden. ‘Bij We-Metal praat je dan over plaatdiktes tot en met 6 millimeter, maar zelfs plaatdiktes tot en met 10 millimeter zouden mogelijk moeten zijn’, stelt Van Wakeren. ‘Lassend Nederland werkt veel in deze dikte, maar alleen op conventionele wijze.’ Tot slot bevat de TruLaser nog een beeldverwerkend technologiepakket, waarmee lasnaden en laskanten kunnen worden gedetecteerd en zo een stuk automatisering wordt ingebracht in de lasprogrammering. ‘Last but not least zijn de programma’s geheel offline voor te bereiden, zodat je volledig geautomatiseerd werkstukken kunt aflopen. Daarmee sorteren we voor op een mensarme c.q. mensloze manier van werken in de toekomst.’

Geen handlassers beschikbaar

Met de aanschaf van de machine voorziet We-Metal diverse voordelen. ‘Doordat zij zo veel sneller is, kunnen we ook veel meer producten verwerken. Als we volgens de traditionele methode zouden blijven lassen, hadden we heel veel extra handlassers in dienst moeten nemen. Geen optie, gezien de flinke schaarste op de arbeidsmarkt. Mensen programmeren ook liever een robot dan dat ze de hele dag aan het slijpen zijn. Daarom willen we zo veel mogelijk automatiseren en met minder mensen dezelfde output realiseren’, aldus Rigters. ‘En dankzij de kortere doorlooptijd kunnen we het werk beter inplannen en zo onze leverbetrouwbaarheid verhogen.’ Van Wakeren wijst op een ander pluspunt. ‘Doordat je de werkzaamheden automatiseert, krijg je ook een hogere repeteernauwkeurigheid. Daarmee wordt je kwaliteit constanter.’

50 procent groei

De vaste klantenbasis om de machine rendabel te maken, is voorhanden bij We-Metal. ‘Daarnaast hebben we nu capaciteit voor uitbreiding van opdrachten bij bestaande en nieuwe klanten. Enkele van onze huidige klanten hebben hun interesse al uitgesproken’, zegt Rigters. ‘Onze ambitie is om de komende drie jaar 50 procent te groeien met hetzelfde aantal medewerkers. Daarvoor staat verdere automatisering op het programma en zullen we wellicht ook onze laserlascapaciteit verder uitbreiden.’

Een interessante optie, zo blijkt, is het laserlassen van staal. ‘Dat gebeurt nog niet zoveel en klanten blijken behoefte te hebben aan die techniek. Dit zal altijd een combinatie zijn met mig/mag-lassen, maar automatisering stelt ons in staat meer opdrachten uit te voeren.’ Trumpf merkt dan ook dat de vraag naar laserlassen in de markt toeneemt. ‘De keten moet vaak ook sneller en betrouwbaarder leveren, dat verhoogt de noodzaak tot automatisering.’