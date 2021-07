Opnieuw heeft het German Packaging Institute (Deutsches Verpackungsinstitut e.V.) Syntegon geëerd met de German Packaging Award – dit keer in de categorie “Duurzaamheid”. De jury was onder de indruk van de duurzaamheid en goede functionaliteit van de papieren verpakkingsoplossing “Blister ontmoet papier“, die ook qua gevoel en uitstraling een beroep moet doen op de gezondheids- en milieubewuste klant. Syntegon ontwikkelde de innovatieve blisterverpakking samen met de Finse verpakkingsmateriaalfabrikant Huhtamaki. “Hoewel milieuvriendelijke en gezondheidsbewuste klanten al duurzame verpakkingsoplossingen kunnen vinden voor een breed scala aan producten, was een milieuvriendelijk alternatief voor push-through verpakkingen voor tabletten en capsules tot op heden niet beschikbaar. Dat wilden we veranderen met Blister meets Paper”, legt Torsten Sauer, Projectmanager Duurzaamheid bij Syntegon, uit. De blisters op papier zijn bijzonder geschikt voor nutraceuticals. In de ingediende versie heeft elke blister zeven holtes voor één tablet per weekdag.

Syntegon en Huhtamaki ontwikkelen duurzaam papieralternatief voor plastic blisters voor tabletten en capsules

Jury benadrukt goede functionaliteit en uitstraling van tabletblaren

German Packaging Award bevestigt syntegon’s inzet voor duurzame en innovatieve verpakkingsconcepten

Hoewel papieren verpakkingen voordelen bieden op het gebied van duurzaamheid, vereist het extra barrièrelagen om het product adequaat te beschermen zonder de recycleerbaarheid in gevaar te brengen. Bovendien moeten de tabletten en capsules uit de blisters worden geduwd zonder te worden beschadigd. “Deze uitdaging richt zich zowel op het materiaal als op de geometrie van de verpakking”, legt Matthias Klauser, Sustainability Expert bij Syntegon, uit. “Dankzij de combinatie van onze TPU 1000 vorm-, vul- en sealmachine voor papieren verpakkingen, het 3D-vormbare FibreForm® papier van BillerudKorsnäs en de afsluitbare barrièrecoating van Huhtamaki zijn we erin geslaagd papier te vormen met de geometrie die nodig is voor tabletten in holtes van drie tot vier millimeter.” In de toekomst zullen de papieren blisters ook verkrijgbaar zijn met diameters van zes tot tien millimeter om grotere tabletten zoals pijnstillers te verpakken.

Verpakkingsmateriaalexpert Huhtamaki gebruikte dezelfde afsluitbare barrièrecoating voor het dekselmateriaal van de blister als in het basismateriaal en voltooide het met een speciaal proces om de tablet gemakkelijk door het materiaal te duwen. Het milieuvriendelijke materiaalconcept bestaande uit een thermovormbare basisfolie en een push-through dekselfolie met barrièrecoating wordt op de markt gebracht als “Huhtamaki Push Tab papier”. De thermovormbare barrière- en afdichtingslaag is ook hittedichtbaar, waardoor de barrière-eigenschappen van de papieren blisterverpakking vergelijkbaar zijn met klassieke blisterverpakkingen van mono-PVC of aluminium. “Tegelijkertijd hebben we het duurzaamheidsaspect nooit uit het oog verloren: zowel de basis als het dekselmateriaal kunnen worden gerecycled”, benadrukt Sauer.

Blister meets Paper trekt de aandacht op het verkooppunt – niet alleen vanwege het duurzame materiaal, maar ook vanwege de vele ontwerpopties. De papieren blisters kunnen aan beide zijden worden bedrukt, terwijl een reliëfmerklogo op de bovenkant kan worden aangebracht. Een Euro gat kan worden geponst in het bovenste gedeelte van de blister, wat grote hoeveelheden verpakkingsmateriaal bespaart in vergelijking met conventionele blisters in vouwkartons. “Dit biedt veel kansen voor een succesvolle productpresentatie die de milieuvriendelijkheid van het product benadrukt. Fabrikanten kunnen ook braille toevoegen aan de blisters of een QR-code afdrukken voor meer informatie. Dat laatste bespaart op de bijsluiter en de kartonnen buitenverpakking”, legt Sauer uit. “Het resultaat is een geavanceerd allround verpakkingsconcept voor nutraceuticals dat klanten ondersteunt bij het zorgen voor zowel hun gezondheid als het milieu.”

Het Duitse Verpakkingsinstituut dvi reikt sinds 1963 de German Packaging Award uit. De internationale wedstrijd is de belangrijkste Europese showcase van prestaties in de verpakkingsindustrie en wordt jaarlijks gehouden onder het beschermheerschap van de Duitse federale minister van Economische Zaken en Energie. Een onafhankelijke jury beoordeelt de beste innovaties en oplossingen in in totaal tien categorieën. Duurzaamheid was dit jaar een van de speerpunten.