1988. ik ben assistent-planner bij één van de grootste logistiek dienstverleners van Nederland. Als hoogopgeleide professional krijg ik te maken met het dan gangbare hiërarchische Angelsaskische managementmodel, waar ik me niet helemaal bij thuis voel. Ik maak carrière en gedurende het verstrijken van de jaren pas ik mijn managementstijl meer en meer aan. Aan de wereld, aan de opkomende nieuwe managementmodellen, aan de mensen om me heen en vooral aan mezelf.

2021. Ik ben directeur van BLMC, bureau voor supplychain advies en implementatie. Als je BLMC op LinkedIn bekijkt, zie je dat er rond de dertig medewerkers aan verbonden zijn. Of zijn het ‘mede werkers’? De mensen in loondienst zijn absoluut in de minderheid. De mensen die voor zichzelf werken en aan BLMC verbonden zijn, vormen de meerderheid. Het zijn deze ondernemende mensen die met elkaar de belangrijkste steunpilaar van BLMC vormen. Ik ben geen directeur van een organisatie, ik ben directeur van een ecosysteem.

Geregeld begeleid ik directies die supplychain management willen toepassen en de meest gestelde vraag is: hoe krijg ik medewerkers voor wie ik zelf niet hiërarchisch verantwoordelijk voor ben, mee in de supplychain, in de keten? En hoe doe ik dat met leveranciers, laat staan met klanten? Hoe zorg ik dat zij het totaalbelang boven hun deelbelangen stellen? In die vraag klinkt een zekere angst door, en terecht. Uit wetenschap en praktijk blijkt dat als mensen moeten kiezen tussen het uitvoeren van een opdracht van hun lijnmanager of van een niet-hiërarchisch leider, mensen neigen naar de lijnmanager. Die beslissing vindt vooral op onbewust niveau plaats.

Supplychain management draait echter vooral om horizontale processen waaraan je samen werkt, over afdelingen heen, waarvan geen duidelijke hiërarchische eigenaar is. Hoe zorg je dat mensen daar prioriteit aan geven? Dat start bij het stellen van heldere en haalbare doelen, bij voorkeur doelen waarbij de intrinsieke motivatie van mensen wordt aangesproken. Daarnaast is het zeer belangrijk om te laten zien hoe elke stap bijdraagt aan het totale resultaat: we doen het samen. Dus maak data inzichtelijk en vier successen samen. De marketeer, de productiemedewerker en de klantenservice dragen allemaal bij aan de winst.

En tot slot: blijf weg van dominant leiderschap en silodenken. Dat hiërarchische, Angelsaksische denken is niet meer van deze tijd. Inspirerend en coachend leiderschap is dat wel. De belangrijkste tip is daarom dat een dergelijke manier van denken en handelen bij je moet passen. Als het niet in je zit, begin er dan niet aan. Ik hoop dat mijn mede werkers bevestigen dat het in me zit.

Michel

Michel van Buren is directeur van BLMC. Dit bureau gebruikt supplychainmanagement om organisaties, of onderdelen daarvan zoals inkoop, productie, logistiek en planning, succesvol te laten groeien. Samen met Jack van der Veen, hoogleraar supplychainmanagement aan Nyenrode Business Universiteit, schreef hij het boek Regisseer de keten – Een managementmethode die leidt tot wendbaarheid en waarde voor organisaties, mensen en maatschappij