In een bom vol Voorhuys in Emmeloord, reikte half januari 2020 Hans Wijnants, Wethouder EZ van gemeente Noordoostpolder, tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Noordoostpolder en de Ondernemersvereniging BVNoordoostpolder de Ondernemersprijs uit aan Suplacon. De prijs werd overhandigd aan Jellard Koers en zijn team. De Ondernemersprijs voor “Beste onderneming van het jaar” is een prijs die wordt uitgereikt aan het bedrijf uit de Noordoostpolder die het afgelopen jaar haar meerwaarde in verschillende opzichten heeft laten zien.

Suplacon is een innovatief bedrijf, bestaande uit 80 medewerkers, die elke week meer dan 900 verschillende producten aan ruim 400 klanten door heel Nederland levert. Het bedrijf blijft zich vernieuwen, zowel van binnen als van buiten. Ze zijn creatief in het aantrekken en opleiden van (nieuw) personeel, samen met het ROC Friese Poort. Leiders in de digitale agenda in hun sector en al actief in de platform economie. Ook maken ze onderdeel uit van het Innovatiecluster Noordoostpolder, samen met 7 andere bedrijven uit de maakindustrie. Samen sta je sterker. Daarnaast is Jellard Koers actief als bestuurslid van VNO-NCW Midden en districts bestuurder FME Oost.

Suplacon mag zich met trots een heel jaar als “Beste onderneming van het jaar” in de Noordoostpolder noemen. Een titel die recht geeft om mee te doen aan de Flevopenningen voor Top Onderneming van het jaar. Deze penningen worden op 21 februari a.s. uitgereikt op de veel besproken locatie Lelystad Airport.