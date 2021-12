Summa Systems heeft een intelligente, cloudgebaseerde verlichtingsbesturing ontwikkeld. Het systeem stuurt op basis van data uit lokale sensoren en externe bronnen de ledverlichting aan in bijvoorbeeld winkels, kantoren, restaurants en zorginstellingen. Voor productie van de elektronica in eigen huis ging Summa in zee met distributeur Future Electronics.

Verlichting met intelligentie, samenwerking met vertrouwen

Tweeënhalf jaar geleden startte de ontwikkeling op basis van het slimme Luxeon Fusion verlichtingsplatform van Lumileds, vertelt Chento Didden, salesmanager van Summa Systems in Weert. Luxeon Fusion biedt ruime mogelijkheden voor de regeling van intensiteit en kleurspectrum van de ledverlichting – voor optimale sfeer en beleving en energiebesparing in allerlei omgevingen. ‘Voor de nauwkeurig stuurbare leds hebben wij een volledig nieuwe, datagedreven besturing ontwikkeld, gebaseerd op de grote rekenkracht in ons cloudplatform. Lumileds was hierover zo enthousiast dat we een contract voor een agentschap hebben gesloten.’

Analyse met AI

De data die de besturing van Summa gebruikt, komen uit externe bronnen. Daarnaast fungeert elke lokale led-driver als sensorhub. Die verzamelt data, onder meer met een door Panasonic ontwikkelde warmtesensor. Zo kan bijvoorbeeld – volledig anoniem – het aantal mensen worden geteld, handig in de huidige pandemie, of worden gemeten hoelang mensen voor een bepaald kledingrek staan. De data gaan via wifi naar de cloud voor analyse met behulp van artificiële intelligentie (AI). Dit om tot de optimale verlichting te komen, gebruikmakend van de sturingsmogelijkheden van Luxeon Fusion. Een begin deze maand gelanceerde app biedt de gebruiker inzicht in en invloed op de verlichtingsbesturing. Dankzij de centrale intelligentie is lokaal slechts beperkte hardware nodig. Dat maakt de oplossing van Summa kostenefficiënt en eenvoudig schaalbaar.

Perfecte partner

Summa besloot de besturingselektronica in eigen huis te produceren en selecteerde voor levering van het leeuwendeel van de componenten Future Electronics, dat vooral industriële en verlichtingsklanten bedient. Didden: ‘Met een netwerk en organisatie wereldwijd is Future Electronics voor ons de perfecte partner, met kennis en kunde over een breed bereik. Ze kunnen de supplychain goed inregelen en rode vlaggen voor lange levertijden weghalen.’ Wilfred Poot, countrymanager Nederland bij Future Electronics: ‘Wij leveren voor dit project voornamelijk A-merk componenten, waaronder veel in Europa geproduceerde chips. Wereldwijd hebben we 450 mensen voor verlichting aan het werk, dus we kennen de markt goed. Vanaf het begin heeft Summa ons vertrouwen geschonken en dat beantwoorden wij met volledige inzet. Dat maken we als distributeur niet vaak mee, omdat we nog te vaak worden gezien als doosjesschuiver. Zeker met de huidige tijd van componentenschaarste komt er echter meer bij kijken.’ Didden: ‘Er is door die schaarste in de markt nu veel frictie, maar wij gaan met respect met elkaar om.’

Meedenken en aanpassen

Uiteraard dacht Future Electronics mee over het ontwerp, verklaart Poot. ‘Qua beschikbaarheid had het wat ongelukkige componentkeuzes, waarvoor wij beter leverbare alternatieven hebben aangedragen. Componentenfabrikanten reageerden enthousiast op het verhaal van Summa. Het innovatieve karakter van het bedrijf hielp daarbij. Panasonic, bijvoorbeeld, heeft een probleem met enkele weerstanden op het board opgelost; zoiets lukt je niet in China. Ook hebben we al 25 jaar een relatie met Lumileds; dat hielp om wat druk op hun leveringen te zetten. Verder hebben we ideeën gespuid voor kleine aanpassingen, bijvoorbeeld door ultra-wideband (UWB, red.) toe te passen. Summa kwam met een testkit snel tot integratie van deze technologie en zag de toevoegde waarde.’ UWB is als netwerktechnologie geschikt voor het met elkaar laten communiceren van grote aantallen nodes, verklaart Didden. ‘Daardoor heeft ons netwerk een hoge stabiliteit. Een groot probleem was dat als ergens bijvoorbeeld duizend lampen werden geïnstalleerd, niet bekend was welke lamp zich waar bevond. Met UWB is dat opgelost, waardoor het installatieproces bij grote projecten is vereenvoudigd.’

Productie in Nederland

Summa heeft armatuurbouwers als directe klanten en werkt met Utilicht, specialist in verlichtingsoplossingen en -advies, als belangrijkste partner in eigen land. Intussen zijn projecten uitgevoerd voor onder meer hoofdkantoren van diverse bedrijven, nieuwe vestigingen van restaurantketen La Place en showrooms van Mandemakers Keukens. Het succes brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, aldus Didden. ‘Het reizen, bijvoorbeeld, is nu nog lastig vanwege de pandemie. Ons systeem vraagt erom live te worden gezien. Dan is er de snelle opschaling en internationale expansie, samen met grote partners als Lumileds en Panasonic. Binnen een jaar zijn we van twee naar zestien mensen gegroeid.’ Poot: ‘In die groei van Summa kunnen wij een rol spelen, onder meer doordat wij overal ter wereld de producten van het bedrijf kunnen afleveren.’ Productie blijft juist lokaal, en dat pakt goed uit bij de huidige supplychain-perikelen. Didden: ‘Het oranje in ons bedrijfslogo symboliseert dat je, wanneer je de juiste partijen om je heen hebt verzameld, net zo gemakkelijk en nog beter in Nederland kunt produceren dan in het oosten.’