Innovatieve (zorg)professionals in onze STZ-ziekenhuizen, die een innovatie hebben ontwikkeld al dan niet in samenwerking met externe partij(en). Zij kunnen zich inschrijven voor de 1ste ronde van de STZ-innovatiechallenge op donderdag 17 juni. Deze 1ste ronde valt samen met het digitale STZ event wat georganiseerd wordt voor al onze leden rondom ’25 jaar STZ’.

Een selectie zal worden uitgenodigd om tijdens dit digitale event een pitch te geven. In oktober zal een tweede pitch ronde worden georganiseerd. De jury zal uit deze twee pitchrondes een selectie maken van innovaties die door mogen naar de laatste ronde aan het eind van het jaar. Het publiek zal tijdens de pitchrondes ook een stem mogen uitbrengen. De deadline voor inschrijving is woensdag 9 juni.

WAT VERSTAAN WE ONDER INNOVATIE?

Binnen de STZ hanteren we een brede definitie van innovatie waarbij technologie niet leidend is, maar innovatie wel mogelijk maakt. We zoeken innovaties die leiden tot zorgtransformatie. Het gaat om het vernieuwen van processen, producten en/of structuren om toegevoegde waarde te leveren voor de patiënt. Het kan gaan om een medische innovatie, die bij preventie, diagnose, behandeling, nazorg, monitoring of revalidatie potentiële meerwaarde kan bieden of om een sociale of organisatorische innovatie, die samenwerking tussen zorgprofessionals of gedragsverandering kan bevorderen.

WAT ZOEKEN WE?

We zoeken innovaties die leiden tot zorgtransformatie. STZ kan ondersteunen in het opschalen van deze innovatie in de andere STZ huizen. Het is dus belangrijk dat er al een werkend prototype bestaat. STZ kan ook ondersteunen bij een pilot- en validatiefase.

WAT KAN JE WINNEN?

– Pitch tijdens de 1ste ronde: geselecteerde innovaties/ innovatoren houden een korte pitch. Dit is je kans om de innovatie onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Het publiek zal ook een stem mogen uitbrengen die meeweegt voor de eindronde selectie.

– Plek in eindronde: In het najaar zal een 2e ronde met pitches georganiseerd worden. De jury selecteert in totaal ongeveer 8 innovaties die doorgaan naar de eindronde. De publieksstemmen uit de twee pitchrondes tellen hierbij mee. De winnaars van ronde 1 en 2 nemen het tegen elkaar op in de eindronde aan het eind van het jaar.

– STZ-innovatieprijs: de winnaar van de eindronde wint (1) de STZ-innovatie-award én (2) hulp bij de implementatie en/of opschaling van de innovatie (in-kind en financieel), bij voorkeur in combinatie met een wetenschappelijke testfase en/of validatietraject. Jury De jury zal dit jaar bestaan uit drie geselecteerde leden van het STZ innovatie netwerk, de beleidsmedewerker innovatie, de directeur STZ en de voorzitter STZ, aangevuld met enkele externe juryleden (namen volgen). Inschrijfformulier 1ste ronde STZ-innovatiechallenge 2021