Conoship International heeft een lange staat van dienst met veerboten, met name voor de Nederlandse en Duitse Waddenzee. Op basis van deze ervaring en de behoefte aan duurzame transportoplossingen voor dit gebied is het idee ontstaan om oplossingen te onderzoeken voor een CO2-neutrale ‘groene’ veerboot, geschikt voor een koolstofarme economie. De uitkomst? Het is nu mogelijk!

Een veerboot brengt veel uitdagingen met zich mee met betrekking tot de veiligheidsvoorschriften voor passagiers. Zero-emission, of CO2-neutraal, stelt ook veel uitdagingen op het gebied van veiligheid. Hoewel we van een uitdaging houden, hebben we besloten om ons onderzoek te baseren op een bestaand, en dus technisch haalbaar, schip. We zijn dus begonnen met onze verkenningen, en uiteindelijk case study, met de high-speed Adler Rüm Hart die we in 2018 ontwikkelden voor de Wyker Dampfschiffs–Reederei.

De Adler Rüm Hart is een lichtgewicht aluminium en zeer compacte catamaran passagiersveerboot met ruimte voor 250 passagiers, varend tot 18 knopen bij 750 kW op het ondiepe water van de Waddenzee. Het schip is ontworpen volgens de strengste milieunormen, wat de ecologische impact minimaliseert. Zo wordt er een niet-biocide coating aangebracht en voldoet het ontwerp aan Blauer Engel “Umweltfreundliches Schiffsdesign” en “Umweltschonender Schiffsbetrieb”. De innovatieve romp van de catamaran is ontworpen en geoptimaliseerd om de weerstand van het schip te verminderen, waardoor het brandstofverbruik tot een minimum wordt beperkt.

Als we kijken naar alternatieve brandstoffen, zijn er verschillende opties. Na zorgvuldige bestudering van de opties en de bijbehorende beperkingen, concludeerden we dat bio-methanol de meest geschikte en toekomstbestendige brandstof in deze case study is. De eigenschappen maken het geschikt voor een koolstofarme economie en voor een veerboot met een vaste route (bunkering). De logistiek is eenvoudig op te zetten in de Waddenzee en is in vergelijking met Waterstof direct beschikbaar en bruikbaar.

Met biomethanol wordt de uitstoot grotendeels verminderd en kan het, in tegenstelling tot LNG, CO2-neutraliteit bereiken wanneer het afkomstig is van een biomassabron of synthetisch geproduceerd met hernieuwbare energie. Ten slotte is biomethanol veilig voor het zeemilieu en het zeeleven. Methanol is echter een brandstof met een laag vlampunt en is daarom onderworpen aan aanvullende veiligheidsvoorschriften voor brandstoffen en gassen met een laag vlampunt.

De ontwikkeling van een veerboot over biomethanol is nieuw, net als het regelgevingsproces. De beste manier om een volledig functioneel, veilig en regelgevend conform schip te bereiken, is door zo vroeg mogelijk in het proces de krachten te bundelen met Class. In dit geval werkt Lloyds Register samen met Conoship aan een Principiële goedkeuring voor het ontwerp van deze methanol aangedreven veerboot. Momenteel zijn de ontwerp-tussentijdse richtsnoeren voor de veiligheid van schepen die methyl/ethylalcohol als brandstof gebruiken, zoals onlangs goedgekeurd door de IMO, de belangrijkste reeks richtsnoeren voor het ontwerp van een methanolschip. Samen met Lloyds maken we een ontwerp dat volledig voldoet aan deze richtlijnen en maken we gebruik van de lessen die we hebben geleerd in onze vele andere ‘groene’ en emissievrije ontwerpen.

Initiële ontwerpfase / onderzoek

Na het vaststellen van de geldende regels is het tijd om de implicaties voor het ontwerp van het schip te onderzoeken en toe te passen op de casestudy: het ontwerpen van een 250PAX Catamaran Ferry met Bio-methanol als brandstof. Binnen de case study wordt aangenomen dat het schip puur op bio-methanol zal varen, met een kleine hoeveelheid ontstekingsverbeteraar. De belangrijkste conclusie voor de aanpak van deze studie is het beperken van de ontwerpimpact van methanol als brandstof in vergelijking met diesel. Het zo eenvoudig mogelijk houden van het ontwerp kan de potentiële acceptatie verbeteren en de complexiteit van bio-methanol als brandstof verminderen.

Geleerde lessen

De algemene conclusie van deze case study toont aan dat het mogelijk zou kunnen zijn om op bio-methanol te varen wanneer de juiste ventilatievoorzieningen en bescherming van gevaarlijke zones in het ontwerp zijn aangebracht. Op basis van de regels en de toepassing van deze regels heeft biomethanol als brandstof geen significant effect op het algemene ontwerp van een schip. Sommige systemen moeten echter worden gewijzigd om de doelen en functionele vereisten van de regels te bereiken. Vooral bij ventilatie, structurele brandwering en preventie van gevaarlijke zones rond passagiers en machines is meer engineeringswerk nodig om een ontwerp te realiseren dat volledig voldoet aan de regels. Het sleutelwoord is ventilatie.

Innovatieve Groene Maritieme Oplossingen

Sinds de oprichting in 1952, als centraal ontwerpbureau voor een groep Nederlandse scheepswerven, zijn er meer dan 2.000 schepen gebouwd op basis van de ontwerpen van Conoship International. Veel daarvan waren op het moment van hun lancering uniek in de wereld, steeds meer gericht op groene scheepvaart. Dit kan een van hen zijn.