De huidige Covid-19-situatie heeft geleid tot nieuwe en onvoorspelbare problemen in de gezondheidszorg die tijdig moeten worden aangepakt. Bij de TU/e heeft dit geleid tot de oprichting van het platform “TU/e tegen Covid-19” op de TU/e Innovation Space. Dit is een platform om mensen met uitdagingen in de zorg, zoals bedrijven en ziekenhuizen, te verbinden met potentiële oplossingsaanbieders op de Technische Universiteit Eindhoven.

Aerosol kan ontsnappen

Covid-19 heeft de wereld van de gezondheidszorg veranderd doordat de zorgverleners zich moeten aanpassen aan nieuw beleid en nieuwe regelgeving, om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Strengere ziekenhuiscontroles zijn bedoeld om zowel patiënten als personeel te beschermen. Tegelijkertijd is het nog steeds noodzakelijk dat er therapieën voor andere medische aandoeningen worden uitgevoerd.

Een van die therapieën is de aerosolbehandeling, waarbij medicatie wordt toegediend aan patiënten met ademhalingsmoeilijkheden. Bij een aerosolbehandeling wordt het medicijn met behulp van een vernevelaar omgevormd tot een aerosol met een druppelgrootte tussen 1 en 10 micrometer. Bij kinderen wordt de aerosol meestal ingeademd via een kapje op de neus of de mond, omdat de ademhaling van kinderen vrij oppervlakkig is.

Het belangrijkste probleem bij deze aanpak is dat een medische aerosol kan ontsnappen door het kapje. Bovendien een deel van de ingeademde aerosol niet in de luchtwegen zitten. Bij het uitademen kan er speeksel hechten aan de uitgeademde aerosol. In dit speeksel kunnen virussen aanwezig zijn, waaronder het virus dat geassocieerd wordt met Covid-19. Dit vormt een risico voor medisch personeel en andere patiënten.

De radars draaien

Gemotiveerd om een oplossing te vinden voor dit soort gezondheidsvraagstukken, heeft Liza Boormans (1e jaars masterstudent Biomedische Techniek) de krachten gebundeld met haar onderwijsbegeleider René van Donkelaar. Dit heeft geleid tot een multidisciplinair studententeam (Team VERO) dat aan de uitdaging op het gebied van veilige aerosolbehandeling werkt. Dit team maakt deel uit van het TU/e Innovatieruimteplatform “TU/e tegen Covid-19”. Van Donkelaar nam contact op met Isabelle Reymen van de TU/e Innovation Space en samen hebben zij het platform opgezet.

Van Donkelaar: “Uitgeademde lucht kan virussen zoals Covid-19 bevatten wat voor besmetting in de lokale omgeving kan zorgen. De studenten zijn samengekomen om te zoeken naar oplossingen om de omgeving veilig te maken.” Het team werkt momenteel aan twee specifieke oplossingen. “Ten eerste willen we op de maskers een filter plaatsen met ventielen die de uitgeademde lucht kunnen filteren, en ten tweede willen we een afzuigsysteem ontwikkelen om te voorkomen dat ontsnapte aerosols zich door de ruimte verspreiden”, merkt Boormans op.

Uiteraard wil het team oplossingen ontwikkelen die zo snel mogelijk in een ziekenhuis kunnen worden geïmplementeerd. “We hebben een aantal zeer interessante ideeën en we moeten bekijken hoeveel er gerealiseerd kan worden. Maar in principe zou ieder systeem dat we ontwikkelen snel in het ziekenhuis kunnen worden geplaatst, omdat er geen interventie met de patiënt is”, voegt van Donkelaar toe. Nu de laboratoria op de TU/e weer open zijn, hebben Boormans en het studententeam de mogelijkheid om hun ideeën uit te proberen en te kijken wat er zou kunnen werken.

Het team bestaat uit studenten van de afdelingen Technische Natuurkunde, Werktuigbouwkunde en Biomedische Technologie van de TU/e. Naast de samenwerking met Van Donkelaar heeft het team ook contact met medische deskundigen van het Radboud UMC in Nijmegen en het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, die ook sample maskers hebben geleverd. Het team heeft daarnaast een coach in de vorm van Nico Schouten. De mondkapjes in ontwikkeling zijn bedoeld voor kinderen jonger dan vier jaar en volwassenen met ademhalingsproblemen.

