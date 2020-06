De Technische Universiteit Eindhoven past haar beleid rond het intellectueel eigendom van uitvindingen door studenten aan, meldt Cursor, de nieuwssite van de TU/E. Studenten aan de TU/e moeten tot nu toe bij hun inschrijving al verklaren afstand te doen van hun rechten.

Die eis om studenten bij voorbaat afstand te laten doen van hun intellectueel eigendom, zou ingegeven zijn vanuit de gedachte dat de universiteit sterker staat tegenover de bedrijven waarmee het samenwerkt, zo legde Robert Al van TU/e Innovation Lab in januari uit aan NOS op 3.

Eureka-moment

Al zei destijds: ‘De universiteit maakt afspraken met bedrijven, zoals Philips en ASML, over resultaten van onderzoek. Het kan zijn dat in zo’n project een student opeens een eureka-moment heeft. Uit voorzorg hebben we besloten studenten het recht op dat idee bij voorbaat te laten overdragen aan de universiteit. Maar als het kan, krijgt die student het recht gewoon terug.’

Cursor schrijft dat de Tweede Kamer dinsdag een motie heeft aangenomen waarin wordt gesteld dat de toegankelijkheid van het onderwijs niet mag afhangen van het wel of niet afstaan van het intellectueel eigendom. Die motie van de kamerleden Dennis Wiersma (VVD) en Eppo Bruins (ChristenUnie) kwam er naar aanleiding van een debat begin dit jaar. Veel studenten zouden overhoop liggen met hun universiteit over het intellectueel eigendom van hun ideeën en de Tweede Kamer wilde daar meer over weten.

Richtlijn

De universiteiten werken nu aan een gezamenlijke richtlijn. Woordvoerder Ivo Jongsma van de TU/e bevestigt in Cursor dat die richtsnoer rond het intellectueel eigendom van studenten in september klaar zal zijn. ‘We gaan ervoor zorgen dat het verplichte vinkje bij de inschrijving voor TU/e-opleidingen wordt afgeschaft.’ Waarschijnlijk gaat die richtlijn gelden voor studenten vanaf collegejaar 2021-2022, maar wellicht ook al komend collegejaar ‘20/’21.