Het heeft wat jaren geduurd, maar afgelopen vrijdag was het zover. De eerste productietesten en CIP testen van de limonadefabriek vonden plaats. Met als resultaat niet alleen lekkere glazen limonade, maar vooral een super mooie installatie waar studenten en Software Engineers kunnen oefenen en testen met een volwaardige productieinstallatie.

Jaren geleden bedachten we dat er vaak wel machinebouw opstellingen zijn waar je kunt trainen, maar dat er bijna geen process installaties zijn waar je echt goed kunt trainen. Waar je een complete CIP proces kunt uitdenken en APROL kunt programmeren.

Er hebben heel wat mensen aan meegeholpen om deze installatie aan het draaien te krijgen. Van de initiële groep studenten van Hogeschool Utrecht die het concept mochten uitdenken (Koen Huijbens, Thijs Bax, Arthur Beverloo, Olivier van Nieuwenhuizen, Daan Kluijver en Frank Donga), tot uiteindelijk afstudeerder van Windesheim; Bas Bril die de software mocht ontwikkelen.

Laten we vooral de sponsoren niet vergeten, want deze installatie is eigenlijk onbetaaldbaar en was er zonder de hulp van de sponsoren zeker niet gekomen; Verder Pompen, IFM, B&R Automation en De Kruijff. Samen met MA-IT MyAutomation realiseerde ze deze installatie. Soms met hoge kortingen, soms met gratis materiaal of licenties, maar zeker ook met raad en daad.

We hopen heel wat jaren plezier te hebben van de installatie en heel wat mensen op te kunnen leiden als Software Engineer of Process Engineer. Meer weten over onze trainingsprogramma’s?