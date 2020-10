Strijd om een vervolgorder BMW was voor VDL Nedcar ‘nu niet te winnen’

VDL Nedcar krijgt voor de langere termijn van BMW Group geen vervolgorder voor de nieuwe MINI Countryman. Vanwege de coronapandemie en disruptieve ontwikkelingen heeft BMW besloten het opvolgmodel van de huidige MINI Countryman, die in Born wordt geproduceerd, in eigen huis onder te brengen. BMW stelt nadrukkelijk dat de kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en competitiviteit van VDL Nedcar niet ten grondslag liggen aan het besluit, aldus persinformatie.

VDL Nedcar heeft bijvoorbeeld onlangs diverse prijzen gewonnen, onder meer voor de derde beste autofabriek van Europa. Om de continuïteit van de werkgelegenheid te waarborgen, gaat VDL Nedcar nog nadrukkelijker op zoek naar invulling van de capaciteit die door dit besluit op termijn beschikbaar komt. Doordat VDL Nedcar in ieder geval de komende drie jaar de huidige modellen voor BMW blijft bouwen, is er tijd om tot een gezonde én duurzame toekomst te komen voor de autofabriek in Born.

Werkgelegenheid

President-directeur Willem van der Leegte van VDL Groep: “Dit besluit is een teleurstelling voor ons en onze medewerkers van VDL Nedcar die met grote inzet werken aan het bouwen van fantastische auto’s. Wij hebben alles gedaan om BMW met een nieuwe vervolgorder langer dan 10 jaar aan ons te binden. Vanwege de tijdgeest was deze wedstrijd helaas nu niet te winnen. Om de werkgelegenheid in Born langjarig zeker te stellen, zullen we de zoektocht naar de invulling van de vrijkomende productiecapaciteit intensiveren.”

VDL Nedcar VDL Nedcar in Born is een onafhankelijk autoproducent die in opdracht van derden auto’s produceert. Het is de enige grote autofabriek in Nederland. Momenteel werken er een kleine 5.000 medewerkers, ten opzichte van de 1.500 toen VDL Groep het bedrijf overnam eind 2012. De fabriek heeft een capaciteit voor de productie tot maximaal 200.000 auto’s per jaar, op basis van tweeploegendiensten. VDL Nedcar, met een bebouwde bedrijfsoppervlakte van ruim 330.000 m², maakt gebruik van een sterk geautomatiseerd productieproces (1.300 industriële robots). Sinds de start in 1967 zijn ruim 5,5 miljoen auto’s (DAF, Volvo, Smart, Mitsubishi, MINI) in Born geproduceerd.