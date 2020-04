Strategisch Plan 2020 – 2025: Zien investeren, doet investeren.

Begin april publiceerde The Economic Board haar nieuwe Strategisch Plan 2020 – 2025. De positieve evaluatie van de eerste drie levensjaren van The Economic Board, die werd afgerond in april 2019, vormde de opmaat voor vernieuwing van de regionale triplehelix-samenwerking. The Economic Board en de Stuurgroep Investeringsagenda zijn in het najaar van 2019 samengesmolten in The Economic Board 3.0.

In het Strategisch Plan 2020 – 2025 borduren we voort op de in 2016 vastgestelde missie van The Economic Board:

In 2025 is de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen the place to be op het gebied van Food, Health en Energy.

Welkom in 2025!

De regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen is erkend als mainport en heeft de naam the place to be te zijn op het gebied van Food, Health en Energy. Grote bedrijven zijn hier gevestigd. Hun researchafdelingen nestelen zich rond deze speersectoren. Kleinere bedrijven en instellingen profiteren hiervan. Als gezonde en duurzame regio weten we buitenlandse investeringen en toptalent aan te trekken en te binden. De bruisende binnensteden zorgen voor diversiteit, creativiteit en innovatie. Bestaande bedrijven groeien en bloeien, start-ups zorgen voor vernieuwing en nieuwe werkgelegenheid. Optimistische ondernemers hebben het voortouw genomen en verzilveren kansen op het snijvlak van Food, Health en Energy. Het ondernemingsklimaat is optimaal, zowel voor de topsectoren als de brede economie die daaronder functioneert.

We werken op groene bedrijventerreinen, in virtuele kantoren en studeren vanuit de woonkamer. Grenzen zijn vervaagd, steden optimaal ontsloten. Mobiliteit is getransformeerd

van ‘home is where my heart is’ via ‘home is where my job is’ naar ‘home is where my wifi is’. We forensen om te ontmoeten en geïnspireerd te raken. We wonen bij voorkeur in de stad of in het groen en hebben altijd grootstedelijke faciliteiten binnen handbereik. Onze kennisinstituten bieden, al dan niet online, hoogwaardige les- en studieprogramma’s. Zij

kunnen zich meten met toonaangevende universiteiten, ook internationaal. Ondernemers, werknemers en studenten uit de hele wereld weten de regio te vinden en de fysieke en digitale verbinding met de wereld is optimaal.

De regio is een belangrijk en centraal gelegen onderdeel van het stedelijk agglomeraat binnen de driehoek Nederland, België en het Duitse Nordrhein-Westfalen. Door optimale ontsluiting en samenwerking kunnen we de concurrentie aan met andere metropolen. Het is hier buitengewoon goed vertoeven. Net als de rest van Nederland scoort de regio op internationale ranglijsten over tevredenheid heel hoog. Steevast staan we in de zogenaamde ‘happiness indexen’ ergens in de top tien en dikwijls zelfs in de top vijf. In de Brede Welvaartsindicator van Rabobank Research en Universiteit Utrecht scoren wij bij de tien beste gebieden.

Leeswijzer

Terug naar 2020. We staan aan de vooravond van een aantal belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Ook in de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen werken we aan oplossingen en antwoorden op die uitdagingen. Voor u ligt het Strategisch Plan 2020 – 2025 van The Economic Board (TEB). In dit plan, dat een looptijd heeft van vijf jaar, geven we een doorkijk op de visie en strategie waar wij aan werken. In het hoofdstuk The Economic Board gaat het over TEB zelf: de principes en werkwijze van deze specifieke vorm van triplehelix-samenwerking en de drie typen activiteiten die we uitvoeren. Het hoofdstuk daarna gaat over onze missie en visie én de strategieën en doelen voor 2025. In het hoofdstuk Organisatie staat centraal hoe TEB is georganiseerd. Op hoofdlijnen lichten we toe hoe de board, het projectbureau, de helixgroepen en ambassadeurs zijn samengesteld en welke taken zij hebben. In deze organisatiestructuur werken wij aan de inhoud. In het hoofdstuk Werkveld bespreken we waar de blik van TEB op inhoud primair op gericht is. De inhoudelijke focus ligt op twee iconische clusters: Health, Hightech, Food, én Energy. Verder werken wij samen met andere partners in triplehelix-verband aan vijf randvoorwaardelijke clusters, die in dienst staan van de twee iconische clusters. Het laatste hoofdstuk ten slotte, gaat over de profilering van de innovaties en activiteiten uit de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen, waarbij het overkoepelende concept Lifeport wordt uitgelegd.

Naast het Strategisch Plan 2020 – 2025 zijn er drie aanverwante documenten. Het gaat om de eerste fase van de investeringsagenda 2020. In deze (rollende) agenda worden de clusters verder uitgewerkt in specifieke doelen en programmalijnen (bijlage 1). Vooralsnog hebben wij ons hier eerst op de twee iconische clusters en het randvoorwaardelijke cluster Slimme Duurzaamheid gericht. De eerste projecten met betrekking tot deze clusters zijn de vinden in bijlage 1a. In het derde document (bijlage 2) wordt geschetst welke financiële middelen nodig zijn voor de processen en projecten van Triple Helix 3.0.