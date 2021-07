De Nederlandse Stokvis Group, de moedermaatschappij van Elsto Services, heeft per 1 juli Fiduco Automatic BV overgenomen. De activiteiten van Fiduco worden ondergebracht bij Elsto Services en zullen voortaan onder deze merknaam op de markt worden gebracht. Met deze overname versterkt Elsto Services haar positie op het gebied van robotisering en automatisering in de voedingsmiddelenindustrie, waaronder de (inter-)nationale pluimveesector.

Elsto Services is als system integrator onder andere gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en leveren van complete robotiserings- en automatiseringsoplossingen voor de agriwereld, met een sterke focus in de pluimveesector. Fiduco is sinds 2007 een gerenommeerde leverancier van robotiseringsoplossingen in deze sector. Elsto Services leverde al jaren de complementaire zaken als lift- en transportsystemen rondom de robotcel. In de nieuwe opzet gaat Elsto Services zich richten op het ontwerpen, bouwen en leveren van de complete automatisering- en robotiseringsoplossing (lees: robot-, lift- en transportsystemen). De al jaren intensieve samenwerking met Triplelima, die de Fiduco-oplossingen internationaal verkoopt, wordt met deze overname verder versterkt.

De toenemende vraag naar deze robotisering- en automatiseringsoplossingen is gevolg van schaalvergroting in de pluimveesector en de toenemende trend naar het gebruik van kunststof verpakkingen. Deze steeds door Elsto Services volledig op maat gemaakte oplossingen ‘garanderen een snellere en hogere ROI’, vanwege sterk verminderde personeelskosten en fors minder energieverbruik. Door slimme engineerings-oplossingen wordt ook optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte. Elsto Services zet met deze nieuwe activiteiten naast de pluimvee-industrie, ook in op andere markten in de agriwereld, te weten de groente- en fruitsector en de diervoederindustrie.

Alexander Stokvis, directeur binnen de Stokvis Group: “Met deze overname wordt opnieuw een specialisatie aan het reeds omvangrijke pakket voor bovengenoemde markten toegevoegd.”