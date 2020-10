STMicroelectronics, een wereldwijde leider op het gebied van halfgeleiders ten dienste van klanten in het hele spectrum van elektronicatoepassingen, en Sanken Electric Co, Ltd, een leider op het gebied van innovatieve technologie die gespecialiseerd is in halfgeleiderapparaten, powermodules en sensoren, hebben samengewerkt om de prestaties en praktische voordelen van intelligente powermodules (IPM) in ontwerpen voor hoogspanningsapparatuur met een hoog vermogen te ontketenen.

De twee bedrijven ontwikkelen en zullen gezamenlijk 650V/50A en 1200V/10A industriële modules op de markt brengen, die de ontwerpuitdagingen vereenvoudigen en de materiaalkosten voor HVAC-systemen, industriële servoaandrijvingen, industriële wasmachines en universele omvormers van meer dan 3 kW doen dalen. De ST/Sanken IPM-productroadmap zal worden voortgezet met 650V/50A automotive-grade modules voor hoogspanningscompressoren, pompen en koelventilatoren.

“Met de bijdrage van ST en Sanken aan hun sterke punten, kunnen we deze nieuwe hoogspannings- en high-power IPM’s naar de industriële en automarkten brengen en zo superieure prestaties, efficiëntie en betrouwbaarheid garanderen”, aldus Masao Hoshino, directeur en hoofd van het Device Business Corporate Headquarters van Sanken.

Marco Monti, President, Automotive and Discrete Group, STMicroelectronics, zei: “Deze nieuwe apparaten breiden onze gevestigde STPOWER SLLIMM™-portfolio uit met een High-Power (HP) productlijn om toepassingen van meer dan 3 kW aan te pakken en introduceren onze eerste automotive-grade IPM’s die slankere ontwerpen en een grotere betrouwbaarheid mogelijk maken”.

Met IPM’s kunnen ontwerpers traditionele stroomcircuits die met discrete componenten zijn gebouwd, vervangen door een compact, geïntegreerd apparaat dat de lay-out van de circuits en het ontwerp van de printplaten vereenvoudigt. Dit helpt de time-to-market te versnellen en de kosteneffectiviteit en betrouwbaarheid te verbeteren. Door gebruik te maken van eenvoudigere productie, snellere assemblage en materiaalbesparingen kunnen ontwerpers van hoogspanningsapparatuur nieuwe generaties energieproducten creëren die ruimtebesparend, zuinig, energie-efficiënt en robuust zijn.

Technische proto’s van de industriële IPM’s zullen in maart 2021 beschikbaar zijn en de productie zal spoedig daarna beginnen. Proto’s van de automotive-grade apparaten zullen in de tweede helft van 2021 beschikbaar zijn.