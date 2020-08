De IIS2ICLX van STMicroelectronics is een hoognauwkeurige, energiezuinige, 2-assige digitale hellingmeter voor gebruik in toepassingen zoals industriële automatisering en structurele gezondheidsbewaking. Het beschikt over een programmeerbare machine-leerkern en 16 onafhankelijke programmeerbare eindige-staatsmachines die helpen bij het besparen van energie en het verminderen van de gegevensoverdracht naar de cloud.

Met zijn geavanceerde geïntegreerde functies verlaagt de IIS2ICLX het stroomverbruik op systeemniveau om de werking van knooppunten op batterijen te verlengen. De inherente kenmerken van de sensor vereenvoudigen de integratie in hoogwaardige producten, terwijl de inspanning en de kosten van de kalibratie tot een minimum worden beperkt.

Met behulp van MEMS accelerometertechnologie heeft de IIS2ICLX inclinometer een selecteerbare volledige schaal van ±0,5/±1/±2/±3g en biedt hij uitgangen via een I2C of SPI digitale interface. De ingebouwde compensatie houdt de stabiliteit over de temperatuur binnen 0,075mg/°C, waardoor een hoge nauwkeurigheid en herhaalbaarheid wordt gegarandeerd, zelfs wanneer de omgevingstemperatuur extreme schommelingen ondergaat. De ultralage ruisdichtheid van 15μg/√Hz maakt het mogelijk om zowel hoge-resolutie kantelbewegingen te maken als laagfrequente trillingen te detecteren, zoals vereist is bij structurele gezondheidsbewaking.

De combinatie van hoge stabiliteit en herhaalbaarheid, hoge nauwkeurigheid en hoge resolutie maken de IIS2ICLX bijzonder geschikt voor industriële toepassingen zoals antenneverwijzing en -bewaking, platformnivellering, vorkheftrucks en bouwmachines, nivelleringsinstrumenten, installatie en bewaking van apparatuur, en installatie en zonnevolgsystemen voor zonnepanelen, maar ook voor industrie 4.0-toepassingen zoals robots en autonoom geleide voertuigen (AGV’s).

Bij structurele gezondheidsmonitoring kan het nauwkeurig meten van hellingen en trillingen met de IIS2ICLX helpen bij het beoordelen van de integriteit van constructies zoals hoge torens en infrastructuur zoals bruggen of tunnels. Betaalbare, op batterijen werkende MEMS kantelsensoren met de IIS2ICLX maken het mogelijk om veel meer constructies op veiligheid te monitoren dan met eerdere, duurdere technologieën economisch haalbaar is geweest.

Terwijl veel hoognauwkeurige hellingsmeters enkelassige apparaten zijn, kan de 2-assige IIS2ICLX versnellingsmeter de helling meten ten opzichte van een horizontaal vlak langs twee assen (pitch en roll) of, door de twee assen te combineren, de helling meten met een hoge en herhaalbare nauwkeurigheid en resolutie ten opzichte van een enkele richting van het horizontale vlak over een bereik van ±180°. De digitale uitgang vereenvoudigt het systeemontwerp en vermindert de kosten van Bill-of-Materials (BOM) door het besparen van externe digitaal-naar-analoog conversie of filtering.

Om het gebruik van de IIS2ICLX te vergemakkelijken en de ontwikkeling van toepassingen te versnellen, biedt ST ook specifieke softwarebibliotheken om de sensorkalibratie en de real-time berekening van de kantelhoek te ondersteunen. Dergelijke softwarebibliotheken maken deel uit van het X-CUBE-MEMS1 uitbreidingspakket voor de STM32Cube.