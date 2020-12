Steffen Haack nieuwe cto Bosch Rexroth

Met ingang van 1 januari 2021 zal Dr. Steffen Haack (54) opnieuw toetreden tot de Raad van Bestuur van Bosch Rexroth AG in de rol van Executive Vice President Engineering (DC/EE). Hij zal zich gaan toeleggen op de engineeringactiviteiten van de onderneming en krijgt tevens de verantwoordelijkheid voor de drie bedrijfsonderdelen binnen de divisie Industriehydrauliek. Haack behoudt tevens zijn huidige functie als Senior Vice President van de business unit Industrial Hydraulics (DC-IH/GP). Binnen de Raad van Bestuur krijgt Dr. Marc Wucherer (51) de leiding over de divisie Factory Automation.

Haack neemt de rol over van Hoofd Engineering, Dr. Heiner Lang (44), die de onderneming tegen het einde van het jaar zal verlaten, zoals eerder aangekondigd. Rolf Najork, lid van de Raad van Bestuur van Robert Bosch GmbH en voorzitter van de Raad van Bestuur van Bosch Rexroth: “Ik ben blij dat Steffen Haack, met al zijn operationele ervaring in verschillende technologische gebieden, verantwoordelijk wordt voor onze engineering en ons managementteam gaat versterken met zijn jarenlange expertise, met name op het gebied van hydrauliek. Daarnaast is Steffen Haack een goede bekende binnen ons bedrijf en onze branche – in commissies, verenigingen en universiteiten.”

Drie hydrauliek units naar Haack, Factory Automation naar Wucherer

De verantwoordelijkheid van de divisie Factory Automation, die ook tot de taken van Lang behoorden, worden rond de jaarwisseling aan Wucherer toegewezen – d.w.z. de drie business units Automation and Electrification Solutions, Assembly Technology en Linear Motion Technology. Najork: “Nadat Marc Wucherer onze Sales in 2017 heeft gereorganiseerd waardoor de prestaties aanzienlijk verbeterd zijn, zal hij nu in het bijzonder onze Factory Automation-divisie gaan ondersteunen met zijn ruime ervaring en competentie op het gebied van Control and Automation Technology.” Als lid van de Raad van Bestuur is Wucherer sinds april 2017 verantwoordelijk voor verkoop en voor de drie business units Industriehydrauliek, Large Hydraulic Drives en Large Projects. De verantwoordelijkheid voor deze drie hydrauliek-units wordt overgedragen aan Dr. Haack.

Haack is sinds 1996 in dienst bij Bosch

Haack, die gepromoveerd is in de vloeistoftechnologie, begon zijn carrière bij Bosch in 1996. Sinds 2017 is Haack verantwoordelijk voor de business unit Industriehydrauliek, waarvoor hij de verantwoordelijkheid blijft dragen door middel van een dubbelfunctie.

Van 2015 tot 2017 was Haack al lid van de Raad van Bestuur van Bosch Rexroth AG. Naast zijn professionele activiteiten is Haack lid van de Raad van Bestuur van de Fluid Technology Association bij de VDMA en de Adviesraad van de Duitse Mechanical Engineering Summit.