Solution provider Staübli verwacht in 2021 een groei in dubbele cijfers, zeker in robotica, aldus ceo Gerald Vogt. Stäubli levert mechatronicaoplossingen op drie gebieden: naast robotica zijn dat connectoren en textielmachines. De groep (5.500 medewerkers) is actief in bijna 30 landen, met agentschappen in 50 landen in 4 werelddelen. Vogt: ‘Vorig jaar was een lastig jaar voor ons door alle beperkingen en supplychain problemen die de coronacrisis met zich meebracht.’ Robotica deed het overigens aardig goed: in de automotive en machinebouw mocht het dan misschien wat minder gaan, in sectoren als de food, farma en health ging het heel goed. ‘Als we naar de effecten van de crisis kijken op de middellange en lange termijn, kan het juist een positief effect op automatisering hebben. Bedrijven halen productie terug uit lagelonenlanden en daarvoor is verregaande automatisering nodig. Bovendien zagen ze medewerkers uitvallen door covid-19. Verdere automatisering is nodig om de continuïteit van hun productieprocessen te waarborgen. Daarbij komt dat bedrijven nu meer geneigd zijn om te digitaliseren.’

Staübli heeft voor zichzelf drie speerpunten bepaald om snelle groei te realiseren: het zet in op high-end roboticatoepassingen voor de industrie, waaronder bijvoorbeeld de automotive en de metaal. Het wil nog meer oplossingen bieden voor slimme automatisering van productieprocessen. En het wil marktleider worden in de farma, food, medische robotica en fotovoltaïsche toepassingen. ‘We noemen in dit rijtje niet expliciet de semicon en elektronicasector: dat zijn zulke gigantische markten, daar is het lastig om aan die top te komen, maar we zorgen wel voor veel applicaties’, aldus Christophe Coulongeat, group division manager Stäubli Robotics.

De groep doet er alles aan om de smart factory te ondersteunen. De roboticatak kent nu vier productfamilies: industriële robots, cobots, mobiele robots en agv’s (Automatisch Geleide Voertuigen). Het bedrijf introduceerde recent bijvoorbeeld de TX2-140/160-reeks robots. Die hebben een draagvermogen van veertig kilo en een maximale reikwijdte van iets meer dan twee meter: ze kunnen daardoor prima uit de voeten in bijvoorbeeld de metaal en automotive. In de semicon werkt Stäubli Robotics samen met grote fabrikanten van halfgeleiderproductieapparatuur aan de ontwikkeling van agv’s voor zwaar gebruik (25 ton) die kunnen werken in cleanroom-omstandigheden. Dochteronderneming Stäubli WFT produceert die agv’s nu in eigen cleanroomomstandigheden. Stäubli is al jaren zeer succesvol met de kleine autonome mobiele robot HelMo. Die krijgt een grote broer voor het automatisch laden en ontladen van zware onderdelen, en voor gereedschapswisselprocessen.

Gerard Vogt: ‘De grootste uitdaging in onze markt is de enorme dynamiek. Staubli staat bekend om zijn nauwe samenwerking met klanten. Wij combineren kennis van de praktijk met onze robotexpertise. Daarvoor moeten we dicht op onze klanten zitten. Dat willen we sowieso, omdat in verschillende landen vaak ook verschillende producten gevraagd worden. Alles moet steeds sneller geleverd worden, nu de digitalisering door de coronacrisis in een versnelling is geraakt.’ En nog een uitdaging: ‘We moeten steeds meer online bieden: training, ondersteuning, het gaat meer en meer op afstand.’ De groei in Europa blijft gestaag doorgaan, de omzet in China neemt snel toe en ook in Noord-Amerika groeit de klantenkring.

Staübli wil dat zijn oplossingen topprestaties leveren in steeds veeleisender productieomgevingen, eigenlijk overal waar precisie, cyclustijd en herhaalbaarheid in het spel zijn. Coulongeat: ‘Onderwerpen als machine learning, artificiële intelligentie en de inzet van sensoren hebben daarbij ook alle aandacht. We willen robotoplossingen aanbieden die decennia meegaan en nog veel meer waarde toevoegen.’