Stäubli: Sneller en schoner picken & placen

Vorig jaar lanceerde het Zwitserse Stäubli de TS2-robot. Deze is van het SCARA-type (selective compliance assembly robot arm). Selectief compliant wil zeggen dat de robotarm in het horizontale vlak iets meegeeft en dat maakt ’m geschikt voor pick & place-toepassingen, waarbij er vaak enige onzekerheid is over de positie waar een object moet worden opgepakt of juist geplaatst. SCARA-robots zijn allang bekend voor de automatisering van assemblage, verpakking en andere handling, maar met de TS2 heeft Stäubli weer een flinke innovatiestap gezet. Dankzij de toepassing van een zelfontwikkelde gearbox voor de motoren in de assen, is de robot krachtiger, sneller, nauwkeuriger én lichter dan z’n voorgangers.

Uniek, volgens Jan Buit, salesmanager bij Stäubli Benelux, is de gesloten uitvoering die de TS2 heeft gekregen. ‘Er zitten geen motoren en bekabeling aan buitenkant, want die zijn allemaal afgeschermd.’ Alle kabels en leidingen lopen door de holle schachten van de armen. Door de gesloten structuur kan er geen vervuiling in de robot achterblijven, terwijl de gladde buitenkant eenvoudig te reinigen is. Omgekeerd kan er ook geen vuil, zoals smeerolie, naar buiten. ‘Veel branches vinden dit hygiënisch ontwerp interessant, zoals de food en de farma. De robot kan goed in een cleanroom functioneren en ook in natte omgevingen.’

Een TS2 kan, afhankelijk van de uitvoering, op de fabrieksvloer worden geplaatst of aan het plafond worden bevestigd. In een fabriek waar elke vierkante meter is bezet, is het een voordeel als een robot boven de productie- of verpakkingslijn kan hangen en niet naast de lijn hoeft te staan. Bijzonder is ook het bereik. ‘Voor het grootste model is dat één meter en dat is voor een SCARA-robot vrij uniek.’ Kostentechnisch is de TS2 SCARA-robot interessant, want dit type heeft vier assen terwijl de conventionele robotarm er meestal zes heeft. Elke as meer verhoogt de prijs en verlaagt de nauwkeurigheid (want weer een bron van speling erbij). De modulaire opbouw van de robot, waarin veel componenten uit andere Stäubli-robottypes zijn gebruikt, draagt eveneens bij aan een gunstige prijs.

In Nederland staan al installaties bij bedrijven in de food en de zadenhandel, meldt Buit, die begin deze maand weer op tournee is gegaan met de robot. ‘We krijgen er al veel vraag naar, uit sectoren als fijnmechanica, elektronica, automotive-toelevering, food en farma.’