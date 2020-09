Stäubli breidt zijn mobiele robotplatform uit. Vorig jaar lanceerde het Zwitserse bedrijf het autonome robotsysteem HelMo, primair bedoeld als cobot voor assemblage-activiteiten, oftewel als robot die kan samenwerken met medewerkers. Dit jaar volgt de autonome, compacte vorkheftruck HelGa, een afgeleide van de HelMo gericht op de logistieke wereld. De HelGa is een agv (automatisch geleid voertuig) die pallets met 1.000 kilo aan vracht kan liften. Uniek aan de nieuwe robot is volgens Jan Buit, salesmanager voor Nederland, het draadloze opladen volgens het inductieprincipe. ‘Bij concullega’s heb ik het ten minste nog niet gezien. Vaak zeggen klanten: ‘Leuk zo’n autonome, mobiele robot, maar wie legt hem aan de kabel voor het opladen?’ Dat hebben wij nu opgelost.’ De HelGa rijdt zelf naar het laadstation waar zij draadloos wordt opgeladen. Er zijn twee verschillende lithium-ion batterypacks beschikbaar, voor 100 of 150 ampère-uur.

De HelGa is extreem flexibel én nauwkeurig (tot op millimeters) in het manoeuvreren. Dankzij laserscanners en een aanraakgevoelige behuizing is de agv veilig in omgevingen waar mensen werken (en andere voertuigen rijden). Agv’s zijn er in de logistieke wereld natuurlijk al wel meer, maar naast het draadloze opladen heeft de HelGa nog een onderscheidend aspect, volgens Buit. Hij doelt op het fleetmanagement, dat het beheer van die ‘vloot’ aan agv’s regelt en hun activiteiten optimaal coördineert. ‘De HelGa kan stand-alone opereren, maar meestal zijn er grotere aantallen van deze of andere agv’s actief in een logistieke omgeving. Dan moet ze rekening houden met mensen en voertuigen op de werkvloer. De HelGa werkt met mapping, waarvoor eerst de omgeving in kaart is gebracht. Met die kaart kan ze dan haar routing bepalen. Navigatie aan de hand van bakens aan de stellingen of het plafond, of magneetstrips in de vloer, is passé, aldus Buit.

Nadat de HelMo goed is ontvangen – ‘We hebben de eerste installaties gedaan en krijgen veel vragen uit de markt; dat is een goed signaal’ – is er nu ook interesse voor de HelGa. De grootste uitdaging ligt volgens Buit in de integratie van autonome systemen als de HelMo en de HelGa in de smart industry-omgeving waarin ze moeten opereren. Naast het fleetmanagement noemt hij het warehousemanagementsysteem en het ERP-systeem van de gebruiker. Daarmee wordt Stäubli, dat drie takken heeft (connectoren, robotica en textiel), steeds meer een softwarebedrijf, met als zwaartepunt robotica. ‘Het zal niet lang meer duren voordat robotica onze grootste tak is; dat was tot nu de textiel (weefmachines, red.).’ Daarbij blijft de strategische focus wel liggen op nichetoepassingen, benadrukt Buit. ‘Voor onze agv’s werken we nu bijvoorbeeld aan een versie die 500 ton kan tillen.’ Maar ook voor de HelMo komen er nichetoepassingen bij, die soms zelfs klantspecifiek zijn. ‘Wij nemen modificaties zeker in overweging, voor specifieke activiteiten zoals packaging of reiniging, afhankelijk van de creativiteit van de klant.’ Intussen werkt Stäubli gestaag verder aan nieuwe types autonome robot voor verbreding van zijn platform.