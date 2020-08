Lenze ondersteunt de opzegging van de SPS dit jaar en zet haar digitale offensief voort om in dialoog te blijven met haar klanten.

Christian Wendler, CEO van Lenze, gaf gisteren commentaar op de annulering van de SPS 2020: “De afgelopen maanden hebben we allemaal duidelijk laten zien dat de gezondheid en veiligheid van onze medeburgers altijd de hoogste prioriteit moet hebben boven economische belangen. Lenze is dan ook verheugd over de zeer verantwoordelijke beslissing van Mesago om de SPS 2020 niet te laten plaatsvinden zoals gepland.

Als wereldwijd gepositioneerd bedrijf waarderen wij de internationale oriëntatie van SPS en de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen met klanten, partners en bedrijven uit de hele wereld. We zijn daarom blij dat het digitale platform SPS Connect een forum voor interactie zal bieden dat openstaat voor een wereldwijde dialoog, ongeacht eventuele reisbeperkingen. We maken graag uitgebreid gebruik van dit platform!

Daarnaast zullen we onze klanten de komende maanden verrassen met een serie van digitale en deels hybride evenementen. Onafhankelijk van onze deelname aan belangrijke industriebeurzen zoals SPS hebben we de afgelopen maanden tal van nieuwe thema’s gelanceerd die onze klanten een beslissend concurrentievoordeel bieden, vooral met het oog op de huidige uitdagingen. Als voorbeeld: we brengen de digitale techniek naar een hoger niveau met nieuwe tools zoals onze Easy System Designer, we ontwikkelen op maat gemaakte systeemoplossingen in samenwerking met onze klanten en met de x500/X4Remote bieden we een Edge computing oplossing met de bijbehorende dataservices voor toegang op afstand tot machines.

Vanaf oktober zullen onze webcasts over de nieuwste trends in de machinebouw ook weer van start gaan. Wij zijn bijzonder verheugd om de toegevoegde waarde van onze digitale oplossingen en diensten in dit digitale formaat voor het eerst samen met geselecteerde klanten aan de hand van concrete use-cases te demonstreren. Dit en nog veel meer is iets waar onze klanten zich op kunnen verheugen.

Maar ondanks alle creativiteit rond alternatieve of nieuwe digitale formules is één ding zeker: de economie heeft beurzen nodig voor een nieuwe start en Lenze heeft ook hoogwaardige fora nodig, zoals de SPS, om de dialoog met klanten op alle niveaus te bevorderen. Wij verheugen ons er daarom op om hopelijk ook volgend jaar weer klanten, zakenpartners en geïnteresseerde bezoekers onder andere omstandigheden en vooral met meer planningszekerheid op onze Lenze-stand te mogen begroeten”.

U kunt zich al registreren voor de aankomende webcasts: