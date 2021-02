De bouw van het nieuwe state-of-the-art centrale distributiecentrum (CDC) van LKQ Fource is afgerond door Heembouw Bedrijfsruimten. Het moderne, 50.000 m² grote CDC werd na een bouwperiode van ongeveer een jaar aan LKQ Fource geleverd. De opening van het nieuwe distributiecentrum speelt een belangrijke rol om de Europese logistieke voetafdruk van LKQ Europe te ondersteunen.

Het centrale distributiecentrum combineert de activiteiten van vier verschillende distributiecentra van LKQ Fource. Het gebouw heeft een oppervlakte van meer dan 50.000 m², waarvan 2.500 m² voor kantoren en 49.000 m² voor magazijnruimte. Er kunnen meer dan 130.000 SKU’s worden opgeslagen en er zijn 56 laadstations beschikbaar. Voor het orderpicken wordt gebruik gemaakt van een volledig geautomatiseerd shuttle systeem van TGW Systems. Deze nieuwste technologie op het gebied van mechanisatie wordt gecombineerd met traditionele magazijnen. Samen zorgt dit ervoor dat LKQ Fource haar dienstverlening naar een nog hoger niveau kan brengen. Dit sluit naadloos aan bij de missie van LKQ Fource; Partner voor nu en in de toekomst, voor zowel klant als medewerkers.

“Onze producten komen nog sneller bij onze klanten, dat is het uiteindelijke doel. Met deze combinatie van technieken kunnen we echt het verschil maken”, zegt Sales Directeur Johan van der Hoeven. “Ik vind het geweldig dat we als organisatie deze stap zetten. We willen voorop blijven lopen en met dit CDC kunnen we dat zeker bereiken”.

“Op de korte termijn is het nieuwe distributiecentrum een impuls voor onze strategie om een efficiënte en meer consistente basis te bouwen voor onze klantleveringen. Door al onze producten onder één dak samen te brengen, wordt het een stuk eenvoudiger. En op lange termijn is dit een voorbeeld van de Europese logistieke voetafdruk die een sterk netwerk zal uitbouwen dat gericht is op een logistiek leveringsbereik over de grenzen heen. Het centrale distributiecentrum is een belangrijke schakel om ons serviceniveau voor onze klanten verder te verbeteren” voegt Alex Gelbcke, CEO LKQ Fource toe.

Europees succes

Dit is echter niet alleen een Nederlands succesverhaal; met de omvang en de schaal van deze faciliteit speelt het een belangrijke rol in de ondersteuning van het Europese netwerk en de logistieke voetafdruk van LKQ Europe, het moederbedrijf van LKQ Fource.

“Ons uitgangspunt met betrekking tot de beschikbaarheid van onderdelen is ‘logistiek zonder grenzen’ om onze klanten naadloos van dienst te kunnen zijn. Digitalisering biedt ons de mogelijkheid om de huidige nationale logistieke centra virtueel te integreren in één logistiek platform dat beschikbaar is voor de hele Europese organisatie. Het centrale distributiecentrum zal de impact van het bedrijf in de Benelux en Frankrijk verder verbeteren en onze ontwikkeling op een aantal zakelijke gebieden, waaronder grensoverschrijdende logistiek, versnellen”, zegt Arnd Franz, CEO van LKQ Europe.

Duurzaamheid

Het dak wordt volledig uitgerust met fotovoltaïsche panelen, waardoor het gebouw volledig zelfvoorzienend is op het gebied van energie. Mede hierdoor heeft het distributiecentrum de kwalificatie BREEAM Excellent gekregen. Daarnaast is het gebouw volledig gasvrij en zijn er oplaadpunten voor elektrische voertuigen beschikbaar. Het grote aantal ramen in het gebouw zorgt voor veel daglicht, wat zorgt voor een prettige werkomgeving. Duurzaamheid is een zeer belangrijk thema voor LKQ Europe en LKQ Fource en wordt in de toekomst nog belangrijker.

Op 18 oktober 2019 kondigde LKQ Fource de bouw aan van een centraal distributiecentrum voor haar gehele Nederlandse operatie. In de eerste week van januari 2020 werd de eerste paal geslagen. Heembouw Architecten maakte het ontwerp voor het nieuwe gebouw, dat door het spectaculaire design een ware blikvanger in het landschap is geworden. Uniek aan dit ontwerp is de toegang tot de hoofdingang, die via een loopbrug bereikbaar is. Vanaf de brug kom je in de centrale ingang, de plek waar iedereen samenkomt. Op deze verdieping vindt men de kantine, de kantoren, de kleedkamers en de vergaderzalen.

De logistieke lay-out, uitgevoerd door TGW, wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 afgerond, waarna LKQ Fource de testfase ingaat. Aan het einde van dit jaar neemt LKQ Fource het shuttle system en die nieuwe software daadwerkelijk in gebruik. Vanaf dat moment worden de activiteiten in de huidige distributiecentra geleidelijk overgedragen naar het CDC. Naar verwachting is het CDC in 2023 volledig operationeel. Vanaf dat moment zullen de activiteiten in de huidige distributiecentra geleidelijk aan naar het CDC worden getransporteerd en in 2023 volledig operationeel zijn.

Fource Holding, onderdeel van LKQ Europe, is met haar Fource-bedrijven, CarSys, VanEsch, IPAR, VHIP Belgium, LKQ Belgium en VHIP France actief op de Nederlandse, Belgische en Franse markt. Met toegang tot meer dan 170.000 referenties op voorraad, beschikbaar via 130 vestigingen, en ondersteund door 180 grossierspartners, maken de 3.800 medewerkers van Fource Holding de levering van tienduizenden producten aan autobedrijven in de hele regio dagelijks tot een feit.

LKQ Europe, een dochteronderneming van LKQ Corporation, is de toonaangevende distributeur van auto-onderdelen voor auto’s, bedrijfswagens en industriële voertuigen in Europa. De organisatie heeft ongeveer 27.000 medewerkers in meer dan 20 Europese landen met een netwerk van 1.000 vestigingen en een omzet van meer dan 5,2 miljard euro in 2019. De organisatie levert aan ongeveer 100.000 onafhankelijke werkplaatsen in meer dan 20 landen.

De groep in heel Europa vertegenwoordigd door Euro Car Parts, Fource, Rhiag Group, Elit, Auto Kelly, Stahlgruber Group en recyclingspecialist Atracco. LKQ heeft ook een minderheidsbelang in Mekonomen.