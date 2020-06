In de laatste aflevering van Dragons’ Den (NPO1) is te zien hoe Joran Iedema van Dyme twee van de vijf dragons een investeringsaanbod krijgt voor zijn ‘slimme bespaarapp’. Iedema kiest er uiteindelijk voor om de aanbieding van €750.000 van ondernemers Pieter Schoen en Michel Perridon af te slaan. Hoe gaat het nu met Dyme, het jonge bedrijf achter de slimme bespaarapp?

Geen deal

“Vóór de opnames had ik eigenlijk geen idee wat ik ervan moest verwachten”, zegt Iedema. “Ik werd dan ook positief verrast door de interesse en aanbiedingen van de dragons.” Dyme, de startup van Iedema, kreeg een aanbieding van Pieter Schoen en Michel Perridon: €750.000 voor 50.01% van de aandelen. Iedema sloeg het aanbod in de uitzending af.

“Na de aflevering hebben we onze opties uitvoerig afgewogen. We hebben ook nog een aantal keer afgesproken met Pieter Schoen. Hoewel het een mooi aanbod was, kwamen we toch tot het besluit om het te weigeren en op eigen kracht verder te gaan. De voornaamste reden hiervoor was dat we niet te veel zeggenschap over ons bedrijf wilden weggeven. We zijn gewoon op goede voet uit elkaar gegaan”, aldus Iedema.

Geen spijt, ondanks corona

Hoewel de opnames van Dragons’ Den en de daaropvolgende gesprekken tussen Pieter Schoen en Iedema allemaal plaatsvonden vóór de coronacrisis, heeft Iedema ook nu geen spijt van het besluit om de investering van €750.000 af te slaan: “De exacte impact van corona is voor niemand echt duidelijk, ook niet voor ons. Maar we zien bij Dyme dat het aantal nieuwe gebruikers de laatste tijd explosief toeneemt. Mede door de huidige situatie lijken meer en meer mensen baat te hebben bij een app die hen helpt met hun persoonlijke financiën. We hopen hen met onze app te kunnen ondersteunen.”

Gebruikers bespaarden €2,5 miljoen in 2020

Ook de besparingen van gebruikers namen de afgelopen tijd flink toe. Sinds de corona-uitbraak in Nederland eind maart, werd Dyme veel vaker ingezet om ongewenste abonnementen stop te zetten en voor gebruikers kortingen te onderhandelen over lopende contracten. Zo werd er in april en mei alleen al zo’n €1 miljoen bespaard door gebruikers van Dyme. Daarvoor had het bedrijf in totaal €1.5 miljoen voor haar gebruikers bespaard.

Meer dan ‘de slimme bespaar app’

Sinds de opnames van Dragons’ Den is Dyme volop uitgebreid. Iedema: “Inmiddels kun je met Dyme meer dan alleen besparen. We geven je een totaaloverzicht van je financiën, zonder dat je hiervoor zelf iets hoeft in te vullen. Je koppelt je bank en wij importeren en organiseren je inkomsten en uitgaven automatisch. Zo zie je direct wat je deze maand hebt uitgegeven aan boodschappen, aan kleding, en aan andere zaken. Een soort huishoudboekje, maar dan wel anno 2020.”