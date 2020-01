Vorige maand is het startsein gegeven voor het door de EU, vanuit Horizon 2020, gesubsidieerde project APPLAUSE, een acroniem voor ‘Advanced packaging for photonics, optics and electronics for low cost manufacturing in Europe’. Hoofddoel ervan is de Europese semicon competitief te houden, zodat de industrie in Europa een alternatieve toeleverketen heeft voor halfgeleiderproducten en daarvoor niet volledig afhankelijk is van Zuidoost-Azië. Een Europese keten met partijen in dezelfde tijdszone, met een min of meer zelfde culturele achtergrond waarmee het gemakkelijk communiceren is. ‘En ook de IP speelt een rol. De participanten in dit project denken dat hun intellectuele eigendommen in Europa, in de samenwerking met Europese partijen, beter zijn beschermd’, aldus Martin Sallenhag.

Hij is ceo van het beursgenoteerde RoodMicrotec, honderd medewerkers sterk, dat zijn hoofdvestiging heeft in Deventer en twee nevenvestigingen in Zuid-Duitsland. Een bedrijf dat zich toelegt op de sourcing, het testen en kwalificeren van halfgeleiderproducten als wafers en microchips. En het is een van de 31 participanten in APPLAUSE dat zich specifiek richt op het ontwikkelen van technologie voor het packagen en assembleren van geavanceerde optische IC’s. Chips die onder meer toegepast moeten gaan worden in medische sensoren. ‘Er zijn zes user cases gedefinieerd. En wij participeren in alle zes, om de erin ontwikkelde technologieën te testen en de kwalificeren’, duidt Sallenhag. Andere deelnemers zijn het Nederlandse Besi, de grote Duitse ondernemingen Würth en Disco en AMS uit Oostenrijk, naast de kennisinstellingen Imec en Fraunhofer en enkele universiteiten. Voor het driejarige project is een budget van 34 miljoen euro beschikbaar waarvan ruim de helft wordt ingebracht vanuit Horizon 2020. ‘Het streven is eind 2022 een aantal producten zover ontwikkeld te hebben dat ze gereed zijn voor productie.’