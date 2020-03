Start-up Serket: Pig brother is watching you

De Amsterdamse start-up Serket wil met behulp van camera’s, innovatieve herkenningssoftware en data-analyse boeren helpen hun varkens in de gaten te houden – en alleen waar nodig in te grijpen. ‘Zo kan de boer tot 5,70 euro per dier besparen’, zegt oprichter Kristóf Nagy van Serket. Nagy bezocht in heel Europa boerderijen en snapt naar eigen zeggen hoe boeren denken en wat ze nodig hebben. De geboren Hongaar studeerde in Nederland en werkte eerder onder andere voor Nutreco. Een jaar of drie geleden bezocht hij een Nederlandse varkenshouderij, omdat hij wilde begrijpen waar boeren concreet tegenaan lopen. ‘Boeren controleren hun dieren visueel: ze lopen door de stal en kijken of er beesten ziek zijn en wat ze nodig hebben. Ik zag ook dat de meeste varkenshouderijen veel te groot zijn om alles in de gaten te kunnen houden, ook omdat ze te weinig kwalitatief goede mensen kunnen krijgen en te weinig tijd hebben.’

Zo ontstond Serket, een softwarebedrijf dat boeren wil helpen met nieuwe technologieën hun varkens te volgen. Het systeem is Piguard genoemd. Hoe werkt het? In de stal hangen camera’s, die de varkens (dat zijn de dieren waarmee Serket nu is begonnen) kunnen volgen. Met computer vision kunnen de afzonderlijke dieren worden herkend – en in de gaten gehouden. De data worden opgeslagen in de cloud bij Amazon Web Services. ‘Met onze zelfontwikkelde software kunnen we de beelden vervolgens analyseren: is elk beest gezond? Tonen de dieren agressief gedrag? Zijn er afwijkingen? Moet de boer één van de dieren nader onderzoeken? Zo zijn ze veel eerder in staat in te grijpen.’

Volgens Nagy zijn de voordelen van Piguard groot. Juist doordat er vroegtijdig kan worden ingegrepen, zal de sterfte onder de varkens afnemen, is er tot 40 procent minder antibiotica nodig (namelijk alleen voor de dieren die het nodig hebben), en neemt de winstgevendheid van de boer toe. ‘We hebben berekend dat de winst kan oplopen tot 5,70 euro per varken.’ Voor zijn systeem rekent Nagy een bedrag van – hardware en software, alles bij elkaar – 3,30 euro per varken.

Er worden op dit moment, zo zegt Nagy, bij vijf bedrijven testen uitgevoerd. Het systeem wordt komend jaar bij minimaal twee echt grote varkensbedrijven uitgeprobeerd, één in Nederland en één in Hongarije. Over twee jaar, zo verwacht hij, moet Serket in productie zijn. ‘En in 2025 spelen we een leidende rol in Europa.’