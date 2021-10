‘Ze waren briljant, energiek en gedreven, maar onervaren’, zo vat Richard Visser zijn eerste indruk van Keiron samen. Deze start-up brengt nieuwe techniek naar een nieuwe markt – zo nieuw, dat ze nog niet eens precies weten welke markt. Dus zijn er veel gesprekken: met avontuurlijke klanten, enthousiaste investeerders en gemotiveerde engineers. Voor Richard Visser bekend terrein, waar hij de jonge ondernemers graag wegwijs maakt. Met resultaat.

Ervaren start-upper Richard Visser coacht jonge ondernemers

Keirons ceo Jimmy Sy-A-Chin en cco Marco van Hoorn zijn begin twintig en dragen tijdens het interview een T-shirt, met het logo van Keiron. Dat doen ze tegenwoordig ook bij klanten en investeerders. Sy-A-Chin: ‘Een jaar geleden zaten we daar nog te zweten in nette overhemden en leren schoenen. Sinds die tijd hebben we enorm veel geleerd, ervaring opgedaan en we zitten veel beter in onze rol. Nu dragen we waar we ons goed bij voelen en waar we voor staan: een techniek waarmee dingen mogelijk zijn die tot nu toe onmogelijk waren. Daarmee kunnen we een enorme impact maken en dat is onze belangrijkste drijfveer.’ Van Hoorn vult aan: ‘Daar blijven we elke dag graag een paar uur extra voor wakker.’

Meer dan een mentor

Die drive valt Richard Visser op als hij de twee in 2020 hoort spreken bij een presentatie van HighTechXL, de acceleratororganisatie die vanuit Eindhoven techniek naar de markt brengt door er de juiste mensen bij te zoeken. Sy-A-Chin en Van Hoorn, beiden met een commerciële achtergrond, vormen op dat moment samen met techneuten Stefan van Waalwijk van Doorn en Prakhyat Hejmady de hele Keiron-organisatie. ‘Ik was onder de indruk van hun verhaal. Enthousiasme hebben alle start-ups, maar bij hen wist ik het zeker: die gaan het voor elkaar krijgen. Ik merkte ook dat ze nog veel ervaring misten. Toen ik daar wat van zei, nodigde Marco me uit om te komen praten.’ De traditionele mentorrol, waarin je een uurtje per week met elkaar praat, bleek al snel niet genoeg.

‘Er was gewoon heel veel te doen,’ erkent Sy-A-Chin. ‘Op alle fronten: technisch, commercieel, financieel en organisatorisch. Dus vroegen we Richard om meer tijd vrij te maken en dat heeft hij de afgelopen anderhalf jaar gedaan.’ Visser lacht: ‘Het was een afspraak voor een jaar, maar ik vind het te leuk om ermee te stoppen.’

Geld in de pot

Vijftiger Richard Visser heeft veel ervaring met het opstarten en opschalen van hoogtechnologische bedrijven. Zo richtte hij in 2011 Smart Photonics op en werkte hij bij ASML en bij Philips Innovation. ‘Ik word blij van wat deze jongens presteren en ik zie dat een beetje input van mij een enorm verschil maakt, doordat ze het snel oppikken. Daarbij heb ik een paar stokpaardjes. Zo vraag ik bij elk gesprek hoeveel geld er nog in de pot zit. Als ondernemer móet je daar mee bezig zijn. Ook praten we over waar ze naartoe willen, als organisatie en als mens; zit je in de rol die het best bij je past, bijvoorbeeld. Zo hebben Jimmy en Marco in het begin nog van positie gewisseld.’

Klantgesprekken

Ook bij de commerciële strategie blijkt Visser een waardevolle gesprekspartner, vertelt Van Hoorn. ‘Samen met klanten onderzoeken en testen we verschillende toepassingen, waaronder in de microfluïdica. Dat gaat bijvoorbeeld over kleine microchips waar je bloed en speeksel doorheen kunt pompen om vervolgens diagnoses uit te lezen. Met onze technologie kun je pompjes in de microkanalen maken, wat met bestaande technologie nog niet mogelijk is. Het betekent voor klanten dat ze een innovatief avontuur aangaan en ze moeten dus vertrouwen in ons hebben. Ik had niet veel ervaring met zulke gesprekken, dus dan belde ik Richard: waar moet ik rekening mee houden? Ook de prijsstrategie hebben we met hem overlegd. Die vormt nu een solide commerciële basis vanwaaruit we werken.’

Investeerders

Naast klanten zijn investeerders voor elke start-up ontzettend belangrijk. Van Hoorn: ‘De set-up voor de research staat bij TNO, we bouwen nu een eigen set-up die ons in staat stelt toepassingen te toetsen en waarmee we voor klanten kunnen printen ‘as a service’. Daarmee verdienen we geld en bouwen we kennis op, die meteen aan de klant ten goede komt. De volgende stap is het bouwen van machines waarmee klanten zelf kunnen printen.’ Voor deze ontwikkelingen is natuurlijk geld nodig. Keiron heeft daarvoor onder andere een subsidie gekregen van NWO en er is geïnvesteerd door venturecapitalist FORWARD.one. Visser: ‘De afgelopen anderhalf jaar zijn Jimmy en Marco gegroeid in zulke gesprekken. Ze staan nu boven de materie en kunnen zich goed verplaatsen in het perspectief van de investeerder.’ Sy-A-Chin knikt: ‘Richard legde bijvoorbeeld uit in welke fasen zo’n traject verloopt; in elke fase moet je wat anders brengen. En natuurlijk is het belang van een goede pitch niet te onderschatten.’ Een nieuwe uitdaging is het vinden van mensen met ervaring in de mechatronica, die de machines van Keiron gaan ontwikkelen en bouwen. ‘Een heel leuke kans voor jonge engineers’, benadrukt Visser. ‘De energie van zo’n start-up werkt aanstekelijk en je kunt echt het verschil maken.’

Toekomst

Gevraagd naar de toekomstplannen gaan de ogen glimmen. Sy-A-Chin: ‘Groot groeien en dat snel doen.’ Om dat direct te nuanceren: ‘De techniek biedt zo veel mogelijkheden. Vooralsnog richten we ons op toepassingen waar nog geen goed alternatief voor is, zoals microfluïdica. Het mooie aan zo’n nieuwe markt is ook dat we met onze klanten kunnen meegroeien. Tegelijkertijd willen we voorkomen dat we ons blindstaren op één applicatie. Dus kijken we ook naar de halfgeleidermarkt en naar integratie in glas, zoals in smart glasses. We hebben een langetermijnvisie maar behouden ook de flexibiliteit om op kansen te kunnen inspelen.’

Richard Visser heeft nog een advies dat hij alle start-ups wil meegeven: ‘Een hoogtechnologisch bedrijf starten en groot maken is moeilijk. Dat doe je niet vanuit een zolderkamer. Er is geld nodig voor ruimte, faciliteiten, mensen; het is geen avontuurtje. Een platform zoals HighTechXL kan een goede basis bieden, maar kijk ook om je heen naar organisaties of mensen met ervaring die je mogelijk willen helpen. Daar zijn er meer van dan je denkt en die hoef je echt niet allemaal formeel in te huren. Durf te vragen en ga ervoor.’

De technologie van Keiron

Keiron ontwikkelt laser-based technologie voor het contactloos, digitaal en lasergestuurd printen van materialen (waaronder metalen) op elke ondergrond, tot op de micrometer nauwkeurig. Deze technologie biedt interessante mogelijkheden voor onder andere micro-elektronica, lab-on-a-chip applicaties en in de microfluïdica. Op dit moment werkt de Eindhovense start-up aan machines die het printproces geautomatiseerd kunnen uitvoeren. De techniek kent veel toepassingsgebieden, waaronder de gezondheidszorg.