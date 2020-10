Gebouwinstallaties – voor klimaatbeheersing, licht, beveiliging, et cetera – doen hun werk vaak uitstekend, maar zijn niet verbonden met de andere gebouwsystemen. Gelukkig zijn er slimme oplossingen waarmee die systemen onderling digitaal zijn te verbinden. Daarmee zijn gebouwen ‘smart’ te maken: gebouwen waarin slimme, innovatieve technieken zijn geïntegreerd die de werk- en leefomgeving verbeteren, gericht op gezondheid en welzijn van de gebruiker. Om die realiseren met behulp van de bestaande watervalmethode blijkt in de bouwkolom lastig, aldus systeemarchitect Bram Schats.

Bij het hanteren van de watervalmethode wordt een aantal fasen doorlopen: definitiestudie/analyse, basisontwerp, technisch ontwerp/detailontwerp, bouw, testen, integratie en beheer en onderhoud. ‘Er kleven meerdere nadelen aan’, stelt Schats. ‘De methode is gericht op de goedkoopste oplossing, niet op de beste oplossing voor de klant en een zo lang mogelijke levensduur. Technologische ontwikkelingen gaan voor deze methode te snel. Ze komen wel aan bod bij de start, maar de aannemer is alleen betrokken bij de realisatie, waardoor de innovaties niet in het eindresultaat belanden. De – steeds kritischer wordende – klant is dan teleurgesteld. Daar verandering in brengen vraagt om een integrale samenwerking tussen de bedrijven in de bouwkolom, tijdens de hele levenscyclus.’

Voor die integrale benadering kan Avelution zorgen, duidt Schats het bedrijf uit Schijndel dat hij per 1 september samen met een compagnon is gestart. ‘Wij geloven in een wereld waarin gebouwen volledig afgestemd zijn op het gebruik ervan en de gebruiker alleen betaalt voor wat hij gebruikt. Daarom helpen wij bij het ontwikkelen van toekomstbestendige gebouwen, voorzien van installaties die de gebruiker echt centraal stellen. Wij zorgen voor gebruikersgemak, kostenbesparingen, flexibiliteit en oplossingen die zelfs voldoen aan wensen waar we ons nu nog niet bewust van zijn.’

In de filosofie van Schats worden smart buildings niet opgeleverd: ‘We zorgen ervoor dat de prestaties van het slimme gebouw worden gewaarborgd en dat de werking in de gebruikersfase continu wordt geoptimaliseerd aan de hand van de klantwensen. Wij zijn systeemarchitecten die orde scheppen in de wildgroei aan systemen en producten in gebouwen, en zorgen dat die onderling verbonden worden. Zo realiseren en beheren we smart solutions met de netwerkinfrastructuur als backbone. Wij koppelen techniek aan de gebruiker en niet andersom. Dat levert tegelijk duurzame, klimaatneutrale oplossingen.’

In dat businessmodel past het concept product-as-a-service. ‘De bouwwereld is conservatief en houdt graag vast aan het opleveren van een gebouw of een installatie. Het eigendom gaat over op de klant. Voor complete gebouwen-as-a-service is het nog te vroeg. Maar voor slimme, duurzame, circulaire oplossingen die desgewenst als een dienst worden geleverd, is de markt rijp. Wij brengen vanuit ons netwerk tevens de verschillende leveranciers van die technologieën bijeen en zorgen dat de installatie als een service aan de gebruiker ter beschikking kan worden gesteld. Ja, dat betekent dus ook dat we een oplossing aanreiken voor de financiering.’