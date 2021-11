Het gaat boven verwachting goed. Sterker nog, de oprichting van Starcker is een gouden greep gebleken, zegt operational manager Richard van den Boogaard van het nieuwe bedrijf. ‘Sinds de start in januari hebben we al verschillende concrete projecten in gang gezet. Zoals bijvoorbeeld bij Friesland Campina. Mooie totaalprojecten bij grote klanten.’

Starcker is een joint venture van twee bedrijven: Flowfirm en Van Doren. Flowfirm richt zich al jaren op procesengineering, projectmanagement en werktuigbouwkundige procesinstallaties, Van Doren op het intelligenter maken van machines en productieprocessen. Regelmatig kregen ze van hun klanten de vraag of er niet één partij kon komen voor de gehele procestechnische dienstverlening, zegt Van den Boogaard. ‘Flowfirm en Van Doren kenden elkaar al. Dus hebben ze vorig jaar de koppen bij elkaar gestoken en Starcker opgezet.’

Nu gaat het dus uitstekend. Volgens Van de Boogaard is de nieuwe joint venture goed in staat de klant – binnen de sectoren food en farma – compleet te ontzorgen. ‘Wij bieden alle kennis en expertise in één hand. En verzorgen het complete traject: van procesengineering en elektrotechniek tot software- en hardware-engineering. De klant is daar blij mee, want hij heeft één aanspreekpunt. In die zin hebben we extra toegevoegde waarde. We verzorgen het geheel van A tot Z.’

Starcker beschikt over 800 mensen en zit inmiddels op twaalf vestigingen in Nederland. ‘We opereren dus echt landelijk’, aldus Van den Boogaard. De verwachtingen voor de komende jaren zijn goed volgens hem, al zal het de nodige moeite kosten om aan voldoende technisch personeel te komen.

Mede daarom is Starcker in thuisstad Veghel bezig met het opzetten van de Starcker Factory, een proeffabriek, die wordt ingericht als opleidings- en trainingslocatie. ‘De fabriek is met name bedoeld om jonge mensen in aanraking te brengen met en ervaring op te laten doen met techniek. Ze kunnen knutselen aan de installaties, kijken hoe het is om te werken met plc’s en software. Maar we kunnen zo ook het eigen personeel trainingen aanbieden. En we kunnen onze klanten meenemen naar de fabriek om ze te laten zien wat het zogeheten Starcker Model behelst. Laten we hopen dat de fabriek helpt om jongeren enthousiast te maken voor ons mooie vakgebied. Want we zullen de komende jaren nog meer dan genoeg nieuwe medewerkers nodig hebben.’ De Starcker Factory opent begin volgend jaar.