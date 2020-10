SSE Enterprise, een van de grootste energiebedrijven in het Verenigd Koninkrijk, heeft een driejarige raamovereenkomst met Alfen gesloten. Alfen zal het bedrijf voorzien van slimme, betrouwbare laadpalen voor elektrische voertuigen die kunnen worden ingezet voor klanten van SSE Enterprise. Het bedrijfsonderdeel van SSE dat zich bezighoudt met decentrale energieopwekking brengt haar EV-propositie op de markt, op basis van eigen praktijkervaring met de overgang naar elektrische voertuigen. Alfen heeft SSE Enterprise voorzien van haar slimme Eve Double laadstations die worden geïnstalleerd op twee hoofdkantoren van SSE, in Perth en Reading.

SSE investeert in EV-laadinfrastructuur om de 12.000 medewerkers op weg te helpen naar zero emission en om het omvangrijke wagenpark van 3.500 auto’s om te zetten naar elektrische auto’s. Door de uitbreiding van de EV-laadcapaciteit op de kantoren laat SSE zien zich in te zetten voor de doelstellingen op het gebied van koolstofreductie en dat ze ook haar werknemers ondersteunt bij de transitie naar elektrische voertuigen.

Het Eve Double oplaadstation van Alfen is bij uitstek geschikt voor gebruik bij bedrijfswagenparken. De stevige behuizing en robuuste onderdelen zijn ontworpen voor intensief gebruik en regelmatige wissels van gebruikers. Het bevat twee stopcontacten, heeft een volledig kleurendisplay en de geïntegreerde RFID-lezer maakt toegangscontrole en -monitoring door de gebruiker mogelijk. Daarnaast vergemakkelijkt de ingebouwde MID-meter de financiële afwikkeling. Om de belasting van het net te beheren, kunnen het toonaangevende Smart Charging Network en Active Load Balancing van Alfen worden geïntegreerd. Deze geavanceerde functionaliteit stelt klanten in staat om tot 100 laadpunten op een enkele locatie aan te sluiten en de lading te verdelen over alle voertuigen die worden opgeladen. Het belangrijkste voordeel van deze oplossing is dat de laadsnelheden worden gemaximaliseerd binnen de beschikbare lokale netcapaciteit, waardoor mogelijke hoge kosten voor upgrades van netverbindingen worden voorkomen. Deze aspecten, samen met de bewezen betrouwbaarheid, de gebruiksvriendelijke interface en de snelle service in het hele land, waren voor SSE doorslaggevend om voor Alfen te kiezen.

Kevin Welstead, EV-directeur bij SSE Enterprise zei hierover: “We zijn er erg trots op dat we de EV-laadinfrastructuur verder kunnen uitbreiden zodat de capaciteit van SSE om leaseauto’s en privé voertuigen op ons terrein te kunnen laden, aanzienlijk zal toenemen. We willen andere bedrijven laten zien dat we hun partner bij uitstek kunnen zijn ten aanzien van het koolstofarmer maken van hun (lease)wagenpark en SSE goed op weg kunnen helpen naar zero emission. Alfen is een kwaliteitsproducent en een betrouwbare partner. Om die reden vormen ze dan ook een belangrijk onderdeel van ons aanbod, zowel voor ons eigen wagenpark als voor dat van onze klanten.”

Naomi Nye, Sales Manager bij Alfen voegt toe: “We zijn erg blij dat we SSE Enterprise en hun klanten in het Verenigd Koninkrijk kunnen ondersteunen bij de transitie naar e-mobility. Door onze jarenlange ervaring met het elektrificeren van andere wagenparken in heel Europa, weten we dat betrouwbare, slimme laders met aanpasbare technologie en een geweldige service, essentieel zijn voor een optimale ervaring van bestuurders van elektrische voertuigen. We kijken ernaar uit om SSE Enterprise op hun reis te ondersteunen.”