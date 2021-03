Het hightech kennisinstituut SRON werkt al vanaf begin 2020 samen met Innovatiecluster Drachten (ICD), maar door Covid-19 was het niet mogelijk om de start van hun samenwerking te vieren.

Op vrijdag 26 maart 2021 is de samenwerking officieel tot stand gekomen, weliswaar voor het grootste deel online, maar zeker niet minder feestelijk! Binne Visser, voorzitter Innovatiecluster Drachten en Jan Geralt Bij de Vaate, manager Instrument Science Group SRON, waren fysiek aanwezig bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Online toespraken werden gehouden door Paul de Rook, wethouder van de gemeente Groningen, Robin Hartogh Heys van de Lier, wethouder van de gemeente Smallingerland en Michael Wise, algemeen en wetenschappelijk directeur van SRON.

Wetenschappelijk onderzoek naar de aarde en het heelal

SRON ‘Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek’ verricht wetenschappelijk onderzoek op het gebied van astrofysica, exoplaneten, aardobservatie en opsporingstechnologie. Daarnaast ontwikkelt de institutenorganisatie van NWO, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, instrumenten voor ruimtetelescopen op deze onderzoeksgebieden. Zo zal een nieuwe röntgentelescoop in de toekomst nauwkeurigere klimaatvoorspellingen mogelijk maken.

Als nationaal expertise-instituut adviseert SRON de Nederlandse regering en coördineert het – vanuit wetenschappelijk oogpunt – nationale bijdragen aan internationale ruimtemissies. Wetenschappers geven aan dat het bijzonder voor hen is om uitgebreid contact te hebben met Amerikaanse collega’s bij NASA.

Volgende generatie technologie

Joost Krebbekx, Program Manager ICD heette de deelnemers welkom en gaf het woord aan Michael Wise, die voorheen werkzaam was bij Astron, een bedrijf dat ook lid is van ICD. Hij sprak zijn dank uit voor het verzoek aan SRON om officieel lid te worden van Innovatiecluster Drachten. Via een interessante presentatie introduceerde hij het bedrijf en haar belangrijkste activiteiten. “We bouwen niet alleen dingen; we ontwikkelen ook de volgende generatie technologie.”

Over grenzen kijken

“Het voelt vreemd om iemand te verwelkomen die eigenlijk al bijna een jaar deel uitmaakt van ‘de familie'”, zei wethouder van Drachten, Hartogh Heys van de Lier. “Wat ik als nieuw lid graag aan SRON wil benadrukken, is dat ik heel blij en trots ben dat Innovatiecluster Drachten ooit in de regio Drachten is gestart. Wij als gemeente en zeker ook het lokale bedrijfsleven hebben gezien dat we dit geen van allen zelfstandig kunnen doen. Daarom moeten we over grenzen heen kijken en samenwerking zoeken.”

Bij de Vaate vervolgt: “Binnen Innovatiecluster is SRON in staat om samen met lokale industriële bedrijven, universiteiten en hogescholen onderzoeksprojecten uit te voeren. Studenten spelen daarin een belangrijke rol, als uitvoerende onderzoekers en als toekomstige collega’s. Het cluster helpt bij het verbinden van teams, het aantrekken van partners, het uitwisselen van kennis en het aanreiken van onderzoeksmethoden.

Zo krijgt SRON de beschikking over een geavanceerde metaalprinter, waarmee ontwerpen kunnen worden getest die gewicht besparen. Innovatiecluster Drachten biedt een platform waar SRON als hightech gebruiker sneller kan innoveren, direct contact heeft met de productie-industrie en met studenten die geïnteresseerd zijn in dit gebied.”

Samen maatschappelijke problemen oplossen

Wethouder van Groningen, Paul de Rook zei: “Om maatschappelijke vraagstukken op te kunnen lossen is samenwerking een voorwaarde. Dit zal in de toekomst steeds relevanter worden. Eén innovatiecluster is niet genoeg. Daarom ben ik erg blij en dankbaar dat de verschillende innovatieclusters in Noord-Nederland erin slagen zich met elkaar te verbinden. De viering van deze samenwerking is daar een mooi voorbeeld van.”

De heer Visser heette SRON, het 23e bedrijf dat zich aansluit bij Innovatiecluster Drachten, van harte welkom. “Astron heeft er een nieuw broertje bij”, zei Visser, gezien het feit dat deze twee bedrijven al een sterke band hebben. SRON is een zeer innovatief hightechbedrijf en een mooie aanvulling op ons innovatiecluster. Het is een bedrijf dat zich kan meten met wereldleiders op het gebied van fundamenteel onderzoek en wat er in de ruimte gebeurt.

De verbinding met de kennisinstellingen past goed in de filosofie van het ICD. SRON biedt werk aan studenten via onderzoeksprojecten waarin zij veel kennis kunnen opdoen. Dit heeft volgens Visser weer een positieve invloed op het noordelijke ecosysteem.