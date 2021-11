Spuitgietbedrijf Pekago Covering Technology, deelneming van investeringsmaatschappij VADO Beheer uit Eindhoven, neemt het Belgische spuitgietbedrijf NeaForma over. NeaForma, met vestigingen in België en Slowakije, produceert sinds beginjaren 2000 grote compactspuitgietdelen, thermoplastische spuitgiet (TSG)-delen en onderdelen gemaakt uit polyurethaan voor de medische en technische markten. Tot voor kort was NeaForma onderdeel van Orac Holding, een Belgisch familiebedrijf dat zich uitsluitend is gaan richten op haar kernactiviteit decoratieve interieurproducten.

De activiteiten van NeaForma sluiten naadloos aan bij de specialismen van Pekago. Beide bedrijven bevinden zich grotendeels in dezelfde markten, delen enkele gezamenlijke klanten en bieden dezelfde technieken aan. Daarnaast beschikt NeaForma over aanvullende competenties zoals onder andere reaction injection moulding (RIM) en het lakken van kunststof onderdelen in Slowakije. De toevoeging van NeaForma zorgt tevens voor geografische uitbreiding voor Pekago doordat meer klanten in België en Frankrijk beleverd zullen gaan worden.

Marcel Verbeek, algemeen directeur Pekago, ziet belangrijke voordelen in de overname van NeaForma: “Deze overname past uitstekend in ons lange termijn groeiscenario en de focus op het leveren aan hightech industrieën als de luchtvaart, medische- en analytische branche. Pekago ontwikkelt zich goed en met deze overname kunnen we onze marktpositie verder versterken en breiden we onze productiecapaciteit flink uit. Verder verbreden we ons productportfolio en kunnen we profiteren van de jarenlang opgebouwde technische expertise van NeaForma”.

Voor VADO betekent het de derde overname door één van haar deelnemingen in korte tijd. Aart Fortanier, CEO van VADO, ziet een toenemende interesse in VADO bij verkopende partijen: “We merken dat VADO bij steeds meer verkopende DGA’s en intermediairs bekend is. Onze gerichtheid op de lange termijn en het ondernemen met de menselijke maat blijkt vooral aantrekkelijk bij technische bedrijven met een familiaal karakter. Omgekeerd gaat VADO ook juist met dergelijke ondernemingen graag in zee. De recente overnames door onze deelnemingen Verhoeven, Bato en nu dus Pekago laten dat goed zien.”