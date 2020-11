Flexibeler en krachtiger machines en installaties vereisen niet alleen meer uitgebreide besturingsprogramma’s, maar ook het ontwikkelingsproces wordt steeds complexer. De digitale technologie biedt hier nu al soelaas en de positieve effecten zullen in de toekomst nog groter zijn. Lenze biedt geïntegreerde tools en services voor de gehele levenscyclus om processen te vereenvoudigen, kosten te reduceren en het gebruik van tijd en middelen in de engineering tot een minimum te beperken. De automatiseringsspecialist zal in presentaties en rondetafelgesprekken op SPS Connect van 24 tot 26 november 2020 presenteren wat er mogelijk is.

Digitale engineering biedt een enorm potentieel voor efficiëntie in machinebouw – des te meer, hoe eerder de juiste koers wordt uitgezet

Modularisatie heeft zijn waarde bewezen in de ontwikkeling van machines: omdat beproefde functionele eenheden kunnen worden hergebruikt en niet steeds opnieuw hoeven te worden ontworpen. Machinefabrikanten en gebruikers profiteren gedurende de gehele levenscyclus: van systeemontwerp, programmering en inbedrijfstelling tot opslag en logistiek rondom spare parts. De belangrijkste voorwaarde om terug te kunnen vallen op informatie uit eerdere projecten is, dat deze informatie in een gestandaardiseerde vorm beschikbaar is. Dit is precies waar de digitale tweeling, ook wel bekend als de administration shell, in het spel komt. Deze brengt fysieke componenten en machines digitaal in kaart en fungeert als verzamelpunt voor alle relevante informatie.

Modern design tools

Met haar apps en tools maakt Lenze dit concept al toepasbaar en levert het een belangrijke bijdrage aan een consistent datagebruik. Een van de centrale tools voor digitale engineering is de EASY System Designer, die de eerste technische stappen zoals idee, ontwerp en concrete ontwikkeling omvat. Met deze web-based tool kunnen alle personen die betrokken zijn bij het planningsproces vanuit de verschillende disciplines de complete planning van automatiseringsoplossingen uitvoeren, van de controller tot en met de aandrijftechniek, inclusief de benodigde applicatiesoftware.

Op basis van geïntegreerde intelligentie controleert de tool de ontwikkelde systeemoplossing op haar haalbaarheid en documenteert alles wat nodig is voor de mensen die betrokken zijn bij het engineeringproces. Dit bespaart kostbare planningstijd, verkort het besluitvormingsproces en vermindert de risico’s in het project.

Vervolgens is het mogelijk om een PLC-programma voor te bereiden op basis van de geplande systeemoplossing. De machinestructuur, geselecteerde hardwarecomponenten en softwaremodules, evenals de applicatieparameters en andere relevante projectgegevens zijn beschikbaar voor de programmeur in zijn engineering-omgeving. Dit stelt hem in staat om het PLC-programma efficiënter af te ronden en de machine veel sneller te laten draaien.

De informatie die wordt gegenereerd en verzameld in de digitale tweeling is beschikbaar in de volgende fasen van de levenscyclus. Geschikte interfaces zorgen ervoor dat ook hulpmiddelen van derden voor simulatie en virtuele inbedrijfstelling toegankelijk zijn. Met deze opties kunnen fouten in het ontwikkelingsproces sneller worden gedetecteerd en gecorrigeerd en wordt de tijd die nodig is voor de levering en inbedrijfstelling aanzienlijk verkort.

Centrale mozaïeksteen van de digitalisering

De digitale tweeling is in de praktijk gekomen en biedt echte ondersteuning in de industriële automatisering. Met zijn single point of information benadering, gestandaardiseerd datamodel en datatoegang is het ook de basis voor het gebruik van cloud services, die bijdragen aan de optimalisatie van productieprocessen, tot en met de intelligente evaluatie van de bedrijfsgegevens van de aandrijvingen, wat extra sensoren overbodig maakt. En ten slotte verhoogt het de flexibiliteit van de installaties waarin hele productiemodules eenvoudig via Plug & Produce kunnen worden uitgewisseld.