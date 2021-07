Spire Health, de toonaangevende leverancier van respiratoire patiëntmonitoring op afstand (RPM), kondigde vandaag de sluiting aan van een aandelenfinanciering van $ 38 miljoen, geleid door Gilde Healthcare Partners, samen met een toonaangevende wereldwijde strategische medtech-partner. Geoff Pardo, General Partner bij Gilde Healthcare, treedt toe tot de Raad van Bestuur van Spire. Spire Health werd geadviseerd door JMP Securities LLC bij de transactie.

Het nieuwe kapitaal zal Spire in staat stellen om de commercialisering van zijn unieke remote patient monitoring (RPM)-platform voor respiratoire ademhaling uit te breiden. Dit zal patiënten en longartsen meer toegang geven tot de gebruiksvriendelijke oplossing van Spire om ziekenhuisopnames te helpen verminderen. De financiering voorziet Spire ook van extra kapitaal om klinisch en economisch bewijs te blijven genereren en verder te investeren in R&D.

De aanpak van Spire helpt patiënten en hun zorgverleners om chronische luchtwegaandoeningen beter te beheren door monitoringapparatuur en -diensten op afstand te bieden die naadloos aansluiten op het dagelijks leven. Voor de 16 miljoen mensen in de VS die lijden aan chronic obstructive pulmonary disease (COPD), zijn exacerbaties een uitdaging om te voorspellen en leiden ze vaak tot bezoeken aan de spoedeisende hulp en ziekenhuisopnames. Copd is niet alleen de derde belangrijkste doodsoorzaak wereldwijd, maar leidt vaak ook tot een slechte kwaliteit van leven en hoge zorgkosten. Spire’s combinatie van sensoren die zich rechtstreeks hechten aan kleding, ai-gebaseerde voorspellende algoritmen en klinische monitoringservice werken allemaal om exacerbaties te helpen voorspellen en mogelijk vroege klinische interventie mogelijk te maken voor verbeterde patiëntresultaten.

Chris Raanes, CEO van Spire Health, zei: “we zijn verheugd om deze ronde af te sluiten met Gilde en onze bestaande investeerders. Deze financiering stelt ons in staat om onze commerciële mogelijkheden te verbeteren om Spire RPM in te zetten voor longartsen en patiënten in het hele land, en stelt ons in staat om te blijven investeren in het product en bewijs dat is ingesteld om de effectiviteit van onze oplossing in de echte wereld te laten zien.”

Geoff Pardo, General Partner bij Gilde Healthcare, zei: “COPD blijft een gebied met een hoge onvervulde behoefte waar patiënten vaak moeite hebben om hun ziekte te beheersen en zorgverleners zich losgekoppeld voelen van hun patiënten. De patiëntgerichte aanpak van Spire past naadloos in het bestaande leven van zowel patiënten als zorgverleners om adoptie echt frictieloos te maken. We zijn verheugd om samen met hen hun missie te doen om de zorg voor deze grote, onderbediende bevolking te verbeteren.”

Spire Health is het toonaangevende digitale zorgbedrijf voor continue ademhalingsmonitoring en bruikbare feedback. De Spire Health Tag maakt bewaking op afstand mogelijk met ongeëvenaarde therapietrouw en nauwkeurigheid van klinische kwaliteit. Spire Health’s aanpak voor patiëntbewaking op afstand heeft het potentieel om gezondheidsgebeurtenissen te identificeren en te voorspellen, vroege interventies mogelijk te maken en ziekenhuisopnames te voorkomen. Spire wordt gesteund door toonaangevende investeerders in medische gezondheid en heeft een subsidie ontvangen van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Menselijke Diensten.

Gilde Healthcare is een gespecialiseerde investeerder in de gezondheidszorg die meer dan $ 1,5 miljard beheert in twee fondsstrategieën: durfkapitaal en private equity. Gilde Healthcare’s venture & growth capital fund investeert in snelgroeiende bedrijven die actief zijn in digitale gezondheid, medtech en therapeutics. De venture & growth bedrijven zijn gevestigd in Europa en Noord-Amerika.