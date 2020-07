Illumina is wereldwijd martkleider in dna-analyse. Het bedrijf produceert en verkoopt instrumenten om dna uit te lezen en heeft over de hele wereld 15 duizend van deze zogeheten sequencing-machines geleverd. Dankzij de technologie van BlueBee wordt het nu makkelijker voor gebruikers van deze machines om online toegang tot deze data te krijgen en er klinisch onderzoek mee te doen.

BlueBee werd in 2011 opgericht op basis van veelbelovend onderzoek op het gebied van supercomputers door hoogleraar Koen Bertels. Hij ontdekte een manier om supercomputers veel goedkoper en efficiënter te laten werken. Deze technologie werd vervolgens toegepast op de analyse van erfelijk materiaal, waarmee onder meer de oorzaak van een ziekte kan worden gevonden.

De TU Delft investeerde al in een vroeg stadium in het bedrijf, via Delft Enterprises. Directeur Paul Althuis is enthousiast over de overname: “Wij investeren in veelbelovende spin-offs omdat het een van de manieren is om ervoor te zorgen dat baanbrekend onderzoek van de TU Delft uiteindelijk ten goede komt van de maatschappij. BlueBee is daarvan een prachtig voorbeeld: dankzij hun technologie kan nu wereldwijd op veel grotere schaal dna sneller en beter worden geanalyseerd.”

BlueBee heeft 35 werknemers en is begonnen in de incubator YES!Delft. Inmiddels heeft het bedrijf drie vestigingen: Rijswijk, België en de Verenigde Staten.