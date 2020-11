Een aantal jaren na het ontwikkelen van de eerste prototypes begint Mubion ‘nu een echt bedrijf te worden’, inclusief eigen ERP-systeem en ISO-certificaten. Het streven van de nieuwe bv: de beste zijn in het maken van complexe microdieptrek-producten. ‘Hoe ingewikkelder, hoe meer waarde we toevoegen.’ Want daar gaat het om, meer dan om groei en omzet.

‘Wat wij doen, doet bijna niemand’

Mubion is een spin-off van Trios Precision Engineering in Neede, dat op klantvraag nieuwe producten ontwikkelt en fijnmechanische speciaalmachines bouwt. Trios werkt samen met de klant (onder andere in de hightech, ruimtevaart, halfgeleider- en medische industrie) aan strategische r&d-projecten. En met succes: het bedrijf werd in 2016 tijdens het jaarlijkse DISCA-evenement van Link Magazine uitgeroepen tot Best Knowledge Supplier.

Trios was op dat moment al een tijdje bezig met onderzoek naar de mogelijkheden van microdieptrekken: het maken van heel kleine, holle producten uit metaalfolie met behulp van persen, matrijzen en stempels. Dat werd een proces van vallen en opstaan, van veel testen, uitproberen en ‘regelmatig de tanden stukbijten’, zegt Ronald Reurink, die in 2017 als directeur van Mubion werd binnengehaald. Want zoveel was al snel duidelijk: het microdieptrekken werd een spin-off, niet een onderdeel van Trios.

Consistent produceren

In het kort: bij dieptrekken wordt een metalen plaat of folie in een matrijs geperst met een stempel. Het materiaal zal zich naar de matrijs vormen tot een naadloos hol voorwerp met een gelijkmatige wanddikte. De bewerkingstechniek is met name geschikt voor het consistent produceren met grote precisie. De diepgetrokken producten lenen zich er uitstekend voor om nabewerkt te worden door middel van stansen of lasersnijden.

‘We hebben producten ontwikkeld en gemaakt, die tot wel vijftien dieptrekstappen doorlopen’

‘Je kunt ronde, vierkante, maar ook ingewikkeld gevormde producten maken’, zegt Reurink. ‘Afhankelijk van de complexiteit van het eindproduct, zijn er meerdere dieptrekstappen nodig. We hebben producten ontwikkeld en gemaakt, die tot wel vijftien dieptrekstappen doorlopen.’

Op de maan

Mubion specialiseerde zich de afgelopen jaren dus in het microdieptrekken, het maken van superkleine – en heel precieze – producten, met diktes van 400 tot 20 micron en in diameters tot 0,3 millimeter. Die producten kunnen worden geproduceerd uit verschillende materialen zoals rvs, titanium en aluminium.

Mubion maakte – met zelf gefabriceerde matrijzen en stempels – onder andere prototypes van piepkleine filters van één millimeter voor in gehoorapparaten, een behuizing voor een medische camera en buisjes van platina waarin grondmonsters kunnen worden genomen en onderzocht – op de maan. Als hij met dit laatste voorbeeld komt, moet Reurink er wel een beetje bij glimmen. ‘Dit is technologisch hoogstaand, en daarmee natuurlijk supermooi om te doen.’

Steeds complexer

Dat is de kracht van Mubion, vult Erik van Gaasbeek aan, mede-eigenaar van voormalig moederbedrijf Trios, ook bij het gesprek aanwezig: moeilijke dingen maken. ‘Ronde producten kan iedereen maken. Wat wij doen, doet bijna niemand. Vanwege de nichemarkt is de concurrentie gering’, meent Van Gaasbeek. ‘Hoe moeilijker het product, hoe meer waarde wij voor de klant kunnen toevoegen. Veel mensen denken en ontwerpen in verspanende technieken, daar waar dieptrekken veel voordelen kan bieden.’

Mubion heeft de ruimte genomen om de afgelopen jaren veel te testen, te experimenteren en te valideren. Reurink, van huis uit techneut, heeft heel wat materialen in de vingers gehad en gezien wat er gebeurde tijdens de verschillende stappen. En al die materiaalkennis vertaalde zich langzamerhand in steeds complexere producten – of productjes, eigenlijk.

Onder de vleugels vandaan

Nu is het tijd om de volgende stap te zetten, zeggen Reurink en Van Gaasbeek. Tijd om onder de vleugels van moederbedrijf Trios vandaan te stappen en zelfstandig – in een eigen bv – de markt op te gaan. Dat gebeurde officieel in september. Ze waren er ook wel aan toe, meent Reurink. ‘We hebben de afgelopen jaren ervaring opgedaan met veel verschillende metalen; weten heel goed wat werkt en wat niet werkt. Nu we steeds meer seriematig produceren, zijn we gestart met het implementeren van ISO en een ERP-systeem. We willen niet langer alleen met prototypes bezig zijn, maar voor klanten echte producten maken. We gaan ons, kortom, richten op de productie.’

Daarvoor schaft Mubion komende maanden twee nieuwe machines aan. Die worden, net als de twee eerste machines, geleverd door Trios. ‘Wij zijn heel goed in staat om zulke apparaten te ontwikkelen en produceren’, zegt Van Gaasbeek. ‘En mocht het allemaal heel erg snel gaan, mochten er veel klanten op de stoep staan met productiewensen, dan bouwen we in een maand tijd zo weer een extra machine.’

Lange ontwikkeltrajecten

Het heeft redelijk lang geduurd, bevestigen Reurink en Van Gaasbeek, de gang van de eerste prototypes in 2017 naar de zelfstandigheid nu, najaar 2020. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat Mubion veel werkt voor de medische sector. ‘Daar zijn de ontwikkeltrajecten erg lang. Van een eerste idee naar volledig product is een periode van zeven jaar geen uitzondering’, aldus Reurink. ‘Bovendien hebben we ons gefocust op r&d-projecten, en niet op het binnenhalen van bestaande productievolumes. We hebben veel geïnvesteerd in het opdoen van kennis en ervaring. Dat kon nog prima onder de paraplu van Trios. Nu gaan we op eigen benen verder.’

Waarde belangrijker

Hoe ziet Reurink dat voor zich? Waar staat Mubion over, zeg, een jaar? Groot gegroeid met tien man personeel? Een miljoenenomzet? Daar ligt niet onze focus, zegt de directeur. ‘Wat we willen, is van toegevoegde waarde zijn voor de klant. Er kwamen ook de afgelopen jaren al wel klanten langs, die op zoek waren naar een vervangende toeleverancier. Dat is verleidelijk, want dan kun je snel groeien. Maar dat deden en doen we niet. Onze focus ligt op de nieuwe ontwikkelingen, producten die nu niet of anders – en daarmee duurder – gemaakt worden.’

Mubion, zegt Reurink, gaat niet voor de miljoenenomzet. ‘We maken liever technisch hoogwaardige producten in kleine hoeveelheden, dan dat we grote omzetten draaien. Elk project, elk product is uniek. Op zo’n manier voeg je als bedrijf ook iets toe. Dat vinden we belangrijker. En we trekken samen met de klant op. Vanaf het eerste idee en de eerste tekening tot en met het finale product. Daar voelen we ons comfortabel bij.’