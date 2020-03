Spierings Mobile Cranes: Emissievrij werken met de eerste hybride mobiele hijskraan ter wereld

Spierings Mobile Cranes heeft de eerste hybride mobiele hijskraan ter wereld op de markt gebracht. Met deze hijskraan – de SK487-AT3 City Boy – kan zowel emissievrij gereden als gewerkt worden. Daarmee is de hijskraan niet alleen een wendbare oplossing voor de binnenstedelijke omgeving, maar ook een belangrijke stap in de stikstofcrisis.

De première van de City Boy werd bijgewoond door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de overheid. Vier Nederlandse kraanbedrijven namen er hun eerste exemplaar in ontvangst. “Een moment waar de hijs- en bouwwereld reikhalzend naar heeft uitgekeken”, aldus CEO Koos Spierings.

Het Osse bedrijf heeft al 60 orders voor de kraan genoteerd. Spierings: “Dat geeft aan dat de behoefte groot is. Enerzijds heeft dat te maken met de compactheid en wendbaarheid van de kraan, die daarmee uitermate geschikt is voor de binnenstedelijke omgeving. Anderzijds is dit natuurlijk een sterk antwoord op de stikstofcrisis. Kraanverhuur- en bouwbedrijven kunnen hiermee weer onbelemmerd doen waar ze goed in zijn: bouwen.”

Tesla onder het bouwmaterieel

Tijdens de première in Oss was ook George Raessens aanwezig. De vice-voorzitter van brancheorganisatie Bouwend Nederland noemt de introductie van de City Boy een belangrijke stap voor de bouw- en infrawereld, zeker in het licht van de stikstofcrisis.

“Dit is het begin van een nieuw tijdperk. Ten eerste omdat we nu emissieloos kunnen rijden en werken; daar is een enorme vraag naar. Ten tweede omdat dit de markt en de politiek zal inspireren om mee te bewegen. Zie deze kraan maar als de Tesla onder het bouwmaterieel. Zes jaar geleden was de Tesla een doorbraak, nu kun je de weg niet meer op zonder er een tegen te komen. Dat moet met deze hijskranen ook gebeuren.”

Reacties uit de markt

“Zeker in het licht van de stikstofcrisis is dit een cruciale ontwikkeling. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor zowel onze klanten als ons.”

Ron Nederhoff , directeur Kraanbedrijf Nederhoff (Gouda)

“De milieueisen van gemeenten worden steeds strenger. Binnenstedelijk willen ze vanaf 2025 geen objecten met fossiele brandstoffen meer. De City Boy is daarop het enige antwoord.”

Maarten Verschoor , directeur M. Verschoor Kraanverhuur (Sassenheim)

“Vanaf het eerste moment hebben we in deze ontwikkeling geloofd. Geweldig dat dit in Nederland ontwikkeld is en geproduceerd wordt.”

Rutger Alferink , directeur Koninklijke Saan (Diemen)

“Voor de korte termijn is dit een antwoord op de stikstofcrisis. Voor de lange termijn is het een wendbare kraan met een enorme restwaarde ten opzichte van andere kranen.”

Bob Bruijsten , directeur Kuiphuis Kraanverhuur (Oldenzaal)