Spierings kijkt reikhalzend uit naar elektrificatie Nederlandse hijskranenmarkt

Koos Spierings van Spierings Mobile Cranes is net terug van een succesvolle businesstrip naar Scandinavië. Een bedrijf uit Oss dat zich voorstaat op een reeks aan innovaties die dé verklaring zijn voor het feit dat de ondernemer – met name in Noord-Europa – klandizie heeft, ook nu. ‘Wij investeren 5 à 10 procent in development en engineering. Met name in de elektrificatie, van de kraan, maar ook van het voertuig zelf. Nu is dat nog batterij-aangedreven, maar mocht de infrastructuur van waterstoftankstations voldoende dichtheid krijgen dan kunnen we in onze dieselaangedreven configuratie de motor vrij eenvoudig vervangen door een brandstofcel.’

De belangstelling voor elektrificatie komt vooralsnog vooral van klanten in Noord-Europa waar de overheden een stringenter duurzaamheidbeleid voeren, aldus Spierings. ‘Onze kranen worden vooral toegepast in de bouw, voor het hijsen van lasten tot 3 ton. In andere Europese landen komt er steeds meer regelgeving om de bouwprocessen zo duurzaam mogelijk te maken. In Nederland zijn we nog niet zover, maar als ik de kritiek van Johan Remkes van het Adviescollege Stikstofproblematiek hoor op de vrijblijvendheid van ons stikstofbeleid dan denk ik dat meer overheidssturing ook in Nederland niet zal uitblijven. Wij zijn daar klaar voor.’

Impuls elektrificatie is impuls werkgelegenheid

Spierings’ internationale succes en voorbereid-zijn op een duurzame toekomst betekent niet dat de onderneming niets van de corona-crisis merkt. ‘Momenteel komen verschillende geplande orders niet tot een opdracht. Dus ik heb al wat flexkrachten moeten laten gaan. Dat zijn mensen op mbo-niveau werkzaam in de assemblage. Hbo-ers zitten bij ons op engineering in vast dienst. Nee, werven doe ik momenteel niet. Maar als overheden die elektrificatie met regelgeving een impuls geven hebben wij daar de juiste innovatieve producten voor.’

En dan zal de werving in Oss ongetwijfeld ook weer snel op gang komen.