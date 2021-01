SPGPrints (Boxmeer) en MTA Group (Helmond) ontwikkelden en bouwden dit jaar twee productielijnen voor het produceren van Covid-19 snelteststrips. SPGPrints is specialist op het gebied van rotatiezeefdruk, een procedé waarbij tijdens een continu proces een inkt, pasta of reagent op een ondergrond wordt aangebracht. Het van oorsprong Nederlandse bedrijf werkt bijvoorbeeld al een jaar of tien voor de farmaceutische industrie, omdat de techniek ideaal is voor de productie van biosensoren. Daarbij wordt een laagje aangebracht op een teststrip en kan er een test worden uitgevoerd met lichaamsvocht. De strip geeft zo goed als direct resultaat.

Begin dit jaar kwam de samenwerking in een stroomversnelling toen een farmaceut (SPGPrints mag niet zeggen welke) aanklopte met de vraag of het mogelijk was een productiemachine te ontwikkelen voor Covid-19 teststrips. De farmaceut wilde apparatuur waarmee strips konden worden gemaakt die met biosensoren een sneltest op corona mogelijk maken. De fabrikant leverde daarbij het materiaal voor de strips. ‘En dat konden we’, zegt Hank Guitjens van SPGPrints. ‘Dat wil zeggen: het drukproces snappen we, niet het maken van de machines zelf. En daarom klopten we aan bij MTA, waar we al jaren mee samenwerken.’

Met MTA Group, een machinebouwer die mechatronische systemen ontwikkelt en bouwt, werd keihard gewerkt aan de ontwikkeling van de machine. ‘Het voordeel is dat wij veel kennis van zaken hebben en dat we al lang voor SPGPrints werken’, zegt Patrick Geerts van MTA. ‘Maar we stonden voor heel wat uitdagingen. Het ging bijvoorbeeld niet om één, maar om vier rotatiezeefdrukunits, die synchroon in lijn geplaatst moesten worden. De folie wordt met hete lucht gedroogd, waardoor het proces gepaard gaat met grote temperatuurverschillen – terwijl de klant een eindproduct wil dat elke keer precies hetzelfde is.’

Uiteindelijk lukte het SPGPrints en MTA om in drie tot vier maanden een machine te bouwen die voldoet aan de specificaties van de klant. ‘Inclusief het ontwikkelen, bouwen, testen en plaatsen hebben we voor de twee productielijnen het gehele traject afgelegd in elf maanden. Dat is ongekend snel’, zegt Guitjens. ‘Iets om trots op te zijn. Niet alleen het resultaat, maar ook de samenwerking: MTA is een perfecte partner. En we zijn er samen ook trots op dat we hiermee een kleine bijdrage leveren aan de bestrijding van corona. Je kunt met de teststrip binnen een kwartier zien of je corona hebt. Dat biedt veel voordelen.’