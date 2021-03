Hoe maak je optimaal gebruik van de kwaliteiten die in internationale, globale supply chains voorhanden zijn? Hoe ziet het optimale samenwerkingsmodel eruit voor de oem’er en de system supplier in de hightech equipment? Hoe kan gezorgd worden dat beide partijen hun competenties zo goed mogelijk kunnen inzetten en zo de eigen concurrentiepositie én die van hun keten kunnen versterken?

Dit is het centrale thema van de Engelstalige special Southern-Netherlands die Link Magazine als bijlage bij de april-uitgave publiceert op 16 april.

Aan bod over dit onderwerp komen oem’ers als KLA en BESI, maar ook system suppliers als Settels Savenije, NTS en Sioux, allemaal wendbare global players, met hun roots en/of hun supply base in Zuid-Nederland, die snel kunnen inspelen op veranderingen in de markt.

In de uitgave ook ruim baan voor het perspectief van buiten op het hightech Brainport ecosysteem: hoe aantrekkelijk vinden Aziaten de regio om zich te vestigen, voor ontwikkel-, productie- en verkoopactiviteiten?

Gasthoofdredacteur is dit maal Theo Kneepkens, senior vice president Global Operations van semicon-oem’er KLA.

Link Magazine wil met deze speciale bijlage de kwaliteiten van deze regio in de internationale spotlights zetten. De special Southern-Netherlands 2021 is, sinds de eerste uitgave in 2008, de 14e in successie. Voor vragen over deze uitgave staan we u graag te woord: John van Ginkel, john.vanginkel@linkmagazine.nl, 06-53937589