Hybrid Potato Breeding Company Solynta, gevestigd in Wageningen, heeft de financieringsronde van de Series C afgesloten om € 21 miljoen op te halen bij een consortium van investeerders.

De aardappel is het 4e meest geproduceerde voedselgewas na maïs, tarwe en rijst en wordt wereldwijd steeds belangrijker vanwege de hoge voedingswaarde. Solynta’s innovatie van hybride aardappelen maakt het mogelijk om nieuwe aardappelrassen te distribueren uit schoon ziektevrij echt aardappelzaad (TPS) in plaats van volumineus en ziek zaadknollen. Deze technologie, die GGO-vrij is, maakt het mogelijk om snel nieuwe aardappelrassen te ontwikkelen die zijn afgestemd op de behoeften op de markt. Bijvoorbeeld een hogere voedingswaarde of weerstand tegen droogte en ziekten. Bovendien heeft TPS grote logistieke voordelen omdat 25 gram echt zaad vergelijkbaar is met 2.500 kg zaadknollen. Echt zaad is gemakkelijker op te slaan en goedkoper te vervoeren in vergelijking met traditionele zaadknollen, wat helpt om de impact op het milieu te verminderen en de duurzaamheid te verbeteren.

Solynta zal de opbrengst van deze financieringsronde gebruiken om haar groei te versnellen, de productontwikkeling te verbreden om in te spelen op meer marktsegmenten en om de commerciële organisatie op te schalen om de uitdagingen binnen de miljardenketen van aardappelen aan te pakken. “Met deze financieringsronde zal Solynta in staat zijn om de successen uit het verleden te benutten en haar focus op down-stream activiteiten te vergroten. Dit zal Solynta in staat stellen om zijn productpijplijn en zijn marktgerichte activiteiten agressief te versnellen”, aldus Hein Kruyt, CEO van Solynta.

“We zijn onder de indruk van de enorme vooruitgang die het team tot nu toe heeft geboekt”, zegt Harm de Vries, partner bij Innovation Industries. “We zijn er trots op dat we Solynta blijven steunen in haar reis om de aardappelteelt te revolutioneren en het volledige potentieel van aardappelen te ontketenen om de wereld te voeden.”

Yoav Hineman, partner bij Fortissimo Capital: “We zijn erg enthousiast over de vooruitgang van Solynta bij de ontwikkeling van haar technologie en bij het aantrekken van aanzienlijke belangstelling van toonaangevende bedrijven in de landbouwsector. De revolutionaire technologieën en producten van Solynta zijn game-changers die tegemoetkomen aan de eisen in meerdere wereldwijde markten. Ik kijk uit naar het succes van het bedrijf.”