Smart industry draait rond de automatische koppeling en ontsluiting van informatiesystemen. Isah, ontwikkelaar van ERP-software voor de klantordergestuurde maakindustrie, was daarom mede-initiatiefnemer van Smart Connected Supplier Network. SCSN stroomlijnt de communicatie tussen maakbedrijven en met name hun toeleveranciers. Nu heeft Isah door Solvisoft een web portal laten bouwen voor de klantkant. Deze portal ontsluit voor de (eind)klanten van bijvoorbeeld een machinebouwer de schat aan informatie in diens ERP-systeem.

‘Dit maakt ons aanbod nog completer’

Maakbedrijven communiceren intensief met hun klanten en toeleveranciers, vooral via mail en één-op-één EDI (electronic data interchange). Het ideaal van smart industry is dat al die communicatie tussen de informatiesystemen van de verschillende partijen zoveel mogelijk automatisch verloopt, bijvoorbeeld via koppelingen met een platform als SCSN. Voor een informatiesysteem als ERP lag de nadruk tot nu toe op de transacties: orders ‘inschieten’ bij toeleveranciers, die op hun beurt bevestigingen, orderstatussen en uiteindelijk facturen retourneren. Maar ook voor de klanten en dealers van bijvoorbeeld apparaten- en machinebouwers, gereedschapsmakers of meubelfabrikanten bevat de ERP-database een schat aan informatie. Communicatie daarover verloopt nog te veel ‘handmatig’.

Digitale brug

Isah zag de behoefte aan een portal voor ontsluiting van die communicatie, vertelt ceo Frank Groot. ‘We konden zelf zo’n portal gaan ontwikkelen of een andere partij inschakelen. We hebben gekozen voor Solvisoft, omdat zij net als wij denken vanuit standaardoplossingen en proberen de generieke behoeften van klanten goed in te vullen, met zo weinig mogelijk maatwerk. Dat maakt de oplossing houdbaar.’ Als specialist in e-commerce-oplossingen voor handels- en productiebedrijven bouwde Solvisoft – gebaseerd op zijn standaardoplossing E-OPS – een portal voor Isah. Deze biedt een real-time data-interface met het ERP-systeem van Isah, voor inzicht in offertes, orders en facturen, overzicht van servicemeldingen, download van bijbehorende documenten, mogelijkheden voor wijziging, en integratie met een sales- en productconfigurator. ‘Onze oplossing E-OPS brengt de werelden van e-commerce en operations bijeen en borgt de operationele processen binnen een portal’, verklaart operational manager e-commerce Tom Romein van Solvisoft. ‘Startpunt is de integratie met ERP. Het Isah Web Portal is een digitale brug tussen de klant van Isah en diens klanten. Processen die via mail en telefoon verliepen zijn nu geborgd door de portal, die voor digitalisering van deze processen zorgt.’

Meldingen voor acties

De oplossing van Isah biedt meer dan een standaard-portal of -webshop, aldus Groot. ‘Het onderscheid zit onder meer in de functionaliteit voor serviceobjecten. Klanten van een machinebouwer kunnen niet alleen onderdelen bestellen, maar ook informatie opvragen die hen kan helpen bij het keuzeproces voor bijvoorbeeld spare parts. Die zijn gekoppeld aan de ‘as-built-’ of ‘as-maintained’-structuur van de machine die de klant ooit heeft gekocht. Het voorkomt veel zoekwerk, maar ook foute levering van componenten. Waar SCSN vooral een transactieportaal is, biedt deze nieuwe portal zoveel meer, vooral informatie en communicatie. Het haalt de communicatie weg uit de mailboxen en structureert die meteen in het systeem. Daarbij is het geen eenrichtingsverkeer, want klanten kunnen wijzigingsverzoeken indienen. Die verzoeken worden vertaald in meldingen voor acties in het ERP.’

Naadloze integratie

Met de nieuwe oplossing ontzorgt Isah zijn klanten, stelt Groot. ‘Dat is ook een reden waarom we voor Solvisoft hebben gekozen. We merken dat klanten niet willen dat wij bij hen eens lekker samen met een andere partij het wiel gaan uitvinden. Samen met Solvisoft konden we een bewezen oplossing inzetten.’ Bij veel partijen leeft de wens om terug te keren naar standaardoplossingen, weet ook Romein. ‘In ons eerste gesprek bleek dat we 80 procent van de vraagstukken bij klanten van Isah met onze standaardfunctionaliteit konden afdekken. Voor de resterende 20 procent hebben we Isah-specifieke functionaliteit ontwikkeld. Dat is het unieke van deze samenwerking: zij hebben sturing gebracht in onze ontwikkeling.’ Het succes is volgens Romein ook toe te schrijven aan de marktkennis van Solvisoft. ‘We spreken de taal van productiebedrijven, weten hoe de productieprocessen lopen, zien waar we toegevoegde waarde kunnen bieden. Het concept dat we voor Isah hebben ontwikkeld, is niet zomaar een koppeling, maar een compleet pakket aan functionaliteit dat aansluit op de processen die Isah-klanten al kennen van het ERP-systeem. Daarmee bieden wij naadloze integratie tussen Isah en de portal. Naast de Isah-specifieke modules biedt Solvisoft binnen het platform E-OPS aanvullende B2B e-commerce-functionaliteiten. Deze kunnen modulair worden ingezet ter aanvulling van het Isah Web Portal.’

Compleet aanbod

Inmiddels verzorgt Isah de eerste portal-implementaties bij klanten, meldt Groot. ‘Nadat we eerder een financiële applicatie en SCSN-connectivity hadden toegevoegd, is dit weer een nieuw puzzelstukje dat bijdraagt aan de compleetheid van ons aanbod.’