Het Nederlandse SolarDuck heeft een innovatieve, drijvende zonnecentrale ontwikkeld die naar verluidt ideaal is voor offshore-omstandigheden. De start-up – een spin-off van Damen Shipyards – richt zich op megasteden en grote bedrijven in het Middellandse Zeegebied, het Caribisch gebied, Zuidoost-Azië en – in het algemeen – op markten in regio’s met veel zonnestraling. De drijvende structuur is ontworpen om zeekustcondities en orkaanstormen aan te kunnen en is bestand tegen golven van meer dan drie meter hoog.

De drijvende basisplatforms zijn driehoekige structuren van 16x16x16 meter. Ze kunnen flexibel aan elkaar worden gekoppeld. Door de platforms te verhogen krijgen ze veel minder golfweerstand en – meer dan 3 meter boven het wateroppervlak – worden de PV-modules minder snel geraakt door golven en worden microscheurtjes voorkomen. De afstand tot het wateroppervlak zorgt er ook voor dat de modules en andere onderdelen droog blijven – ook dat voorkomt slijtage. SolarDuck claimt voorts dat de grote omvang van de platforms ervoor zorgt dat ze minder bewegen, wat resulteert in een stabielere vermogensopbrengst.

Ook maakt de specifieke configuratie het gebruik van conventionele PV-modules mogelijk. ‘Van bewezen commerciële producten met de hoogste duurzaamheid. En zo maak je gebruik van de nieuwste ontwikkelingen in de zonne-industrie’, voegt SolarDuck cto Don Hoogendoorn toe. De Chinese fabrikant Astronergy leverde de modules voor de eerste proefprojecten. De Nederlandse materiaalspecialist DSM levert high-performance polyolefin endurance backsheets, die op de modules zijn aangebracht. De eerste proefprojecten zullen worden geassembleerd bij Damen Shipyards, waarbij Norsk Hydro Extrusion de aluminium profielen levert.

SolarDuck heeft van de provincie Gelderland 350.000 euro gekregen voor de uitvoering van het eerste proefproject, in samenwerking met de Nederlandse waterstofproducent Voyex. De eerste full-scale demonstrator is in april gelanceerd, op on-shore water. De drijvende zonnecentrale is inmiddels operationeel en te bezichtigen in de buurt van Tiel. Een tweede pilotproject wordt begin volgend jaar gebouwd in de Belgische Noordzee. Om door te kunnen in het huidige ontwikkelingstempo bereidt SolarDuck een financieringsronde voor. De ambitie is om op lange termijn waterstof te produceren met behulp van drijvende zonne-eilanden op zee, om de scheepvaartsector en andere zware toepassingen te bevoorraden.