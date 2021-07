Wie RED Horizon naast zijn voorgangers zet in het wagenpark van Solar Team Twente, valt gelijk op dat het om een unieke en innovatieve zonneauto gaat. “We zagen een kans binnen de nieuwe reglementen om volledig af te stappen van het soort zonneauto dat we afgelopen jaren hebben gebouwd”, zegt aerodynamicus Job Hofste. “Na grondig onderzoek bleek dat in een pijlvorm met drie wielen het beste compromis zat.” Solar Team Twente is het enige Nederlandse team dat voor dit vooruitstrevende concept heeft gekozen. Om de keuze voor dit concept succesvol te maken, moest echter wel hard gewerkt worden aan het zo klein mogelijk maken van de auto.

Dit werd lastiger gemaakt door nieuwe reglementen voor het zonnepaneel. Waar het team vorig jaar nog gebruik mocht maken van zonnecellen de bestemd zijn voor de ruimtevaart, moest het team dit jaar terug naar meer gangbare cellen. “Deze zijn minder efficiënt, waardoor we er meer mogen gebruiken om alsnog genoeg energie op te wekken”, zegt hoofd zonnepaneel Rick Groen. Hierdoor is de auto aanzienlijk groter dan zijn voorganger RED E. Met bijna 5 meter in lengte is de auto bijna tweemaal zo lang, maar met een breedte van slechts 1 meter 20 en een hoogte van 1 meter is hij significant smaller en lager. Hierdoor heeft de auto een kleiner frontaal oppervlak, wat grote voordelen biedt voor de aerodynamica.

TRANSITIE NAAR RACETEAM