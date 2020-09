Solar-oem’er Levitech kiest voor nieuw businessmodel

Van ‘de handdoek in de ring gooien’ wil Jaap Beijersbergen niet spreken. Feit is dat Levitech, waarvan hij de ceo is, zich goeddeels heeft teruggetrokken uit de solarmarkt voor atomic layer deposition-technologie (ALD). Deze technologie, door de onderneming uit Almere vervat in haar Levitrack-machine, speelt een belangrijke rol in de productie van zonnecellen. De zonnecelproductie was al langer in Chinese handen, maar sinds twee jaar geldt dat ook voor de ontwikkeling en productie van de productie-equipment, incluis ALD, constateert Beijersbergen. ‘In 2018 kondigde de Chinese overheid aan de productie van zonnecellen te gaan intensiveren. Even leek dat goed nieuws voor ons, totdat duidelijk werd dat de Chinezen daarvoor eigen ALD-bedrijven hadden opgericht: Lead Micro en Ideal als voornaamste. Ondernemingen met veel oud-medewerkers van ASMI, Applied Materials en Meyer Burger op de loonlijst. Die maken gebruik van ALD-technologieën, indien gepatenteerd tegen betaling, neem ik aan.’

Het was voor Levitech het signaal de ALD-activiteiten te beperken tot het leveren van service en spare parts voor de uitgeleverde Levitracks. Eerder had ook Meyer Burger zich uit de Chinese solar-markt teruggetrokken. ‘Ja, daarmee is Europa na eerder de markt van zonnecellen kwijt te zijn geraakt, ook de markt van de solarcelproductie-apparatuur kwijt. Wat nog resteert is de markt van technologie voor het assembleren van zonnepanelen, waarin een bedrijf als Eurotron uit Bleskensgraaf actief is. Die – betrekkelijk eenvoudige technologie – zal ook wel hier blijven want het is niet rendabel complete, zware panelen de halve wereld over te vervoeren.’

Met het beperken tot het servicen van de Levitrack-installed base is er ruimte vrij gekomen voor een nieuw businessmodel. De tweede machinelijn, de Levitor, een machine voor de chipproductie waarin de wafer gebakken wordt, houdt Levitech in ontwikkeling en productie. ‘Het vermarkten daarvan loopt redelijk: we zetten vier tot acht systemen per jaar af, de helft in Azië, 40 procent in Europa en de rest in de VS.’

Daarnaast gaat Levitech engineeringsprojecten uitvoeren en heeft daarvoor inmiddels al een paar orders binnen: ‘Onze twintig medewerkers beschikken natuurlijk over heel veel kennis van hightech machinebouw en van diverse chemische processen. Daarmee zijn we goed in staat voor bedrijven als ASML en ASMI engineeringsprojecten uit te voeren. Ook kunnen we met ALD voor de r&d van dergelijke klanten dunne laagjes produceren voor testdoeleinden. En wij bezitten de knowhow voor retrofit van ALD-machines – ook die van andere fabrikanten – en van robots. In onze Levitor-lijn verzorgen immers robots de handling van de wafers. Aan die processen worden steeds hogere eisen gesteld. Daar kunnen wij met onze kennis van profiteren.’