Sociale robots, goed tegen eenzaamheid en bestand tegen corona

Momenteel zitten honderdduizenden ouderen gedwongen alleen thuis, zonder de mogelijkheid van bezoek door naasten. De coronacrisis zal ook het gevoel van eenzaamheid onder grote groepen in de samenleving vergroten. Om onder andere daar wat aan te doen is de afgelopen jaren door de wetenschap en het bedrijfsleven veel tijd en energie geïnvesteerd in social robotics.

Bekend is het filmpje van de alleenwonende dame op leeftijd die twee weken lang, in het kader van een experiment, een sociale robot thuis krijgt. ‘Die robot functioneerde nog niet helemaal zelfstandig. Achter de schermen was iemand bezig antwoorden in te tikken die de robot dan kon geven op vragen van die mevrouw. Maar het werkte wel. Na die twee weken vond zij het heel jammer dat de robot weer werd weggehaald’, vertelt Raymond Cuijpers.

Hij is samen met Emilia Barakova oprichter van het Social Robotics Lab en associate Professor Cognitive Robotics and Human-Robot Interaction aan de TU Eindhoven. ‘Bewezen is dat mensen vrij gemakkelijk een band kunnen opbouwen met sociale elementen in huis, zelfs als die niets terugzeggen.’

Robots voorkomen besmetting

In zijn laboratorium doen TU-studenten onder meer onderzoek naar welk gedrag van robots het meest effectief is. ‘Bijvoorbeeld naar de vraag hoe een robot de cliënt positief kan stimuleren. Daarnaast doen we samen met andere wetenschappelijke disciplines en het bedrijfsleven naar bepaalde sociale applicaties en hoe die eenzaamheid zouden kunnen tegengaan.’

De huidige crisis maakt, aldus Cuijpers desgevraagd, duidelijk dat robots niet alleen mantelzorgers en andere zorgverleners werk uit handen kunnen nemen, maar ook de overdracht van ziektes kunnen voorkomen. ‘Een pandemie als de huidige brengt naast alle andere problemen ook nog eens heel enorm veel eenzaamheid met zich mee. Het is daarom mooi zijn als er extra fondsen vrijgemaakt worden om dit onderzoek te versnellen.’