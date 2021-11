Sociaal ondernemers Hanna du Pré en Peter van Putten zijn tweede geworden in de IGNITE Award 2021. Met hun onderneming InnAut wonnen de Brabantse ondernemers donderdagmiddag 28 oktober tijdens de finale de tweede prijs, goed voor een investeringsbedrag van 50.000 euro.

Koppeling tussen uitgevallen Jongeren en het technisch bedrijfsleven

InnAut begeleid voor en samen met het bedrijfsleven jongeren; van thuiszitten naar een volwaardige baan in de techniek. De focus ligt op jongeren waarbij de aansluiting tot een baan via de reguliere weg niet is gelukt. Er wordt gekeken wat er wel nodig is in de persoonlijke en technische ontwikkeling van de jongeren, hierbij is het belangrijk dat elke jongere bij wie de aansluiting tot een betaalde baan niet lukt, met of zonder stempel, welkom is.

Het InnAut traject draait binnen de SPARK Makerszone in Den Bosch, deze 1000m2 tellende werkplaats vol technologie en machines maakt dat InnAut op een praktische manier met de jongeren aan de slag kan.

Bedrijven nemen actief deel in de ontwikkeling van de jongeren. Ze geven les, nemen de jongeren mee in de praktijk en bieden ze een volwaardige baan.

Het is een intensief persoonlijke en technische begeleidingstraject voor de jongeren en hierbij is het uniek dat het programma techniekbreed is, van installatietechniek tot 3D tekenaar en alles daar tussenin.

De eerste succesverhalen zijn een feit en dat maakt dat het nu tijd is voor een versnelling in de opschaling van InnAut. Dit is exact waar de investering van 50.000 euro van Ignite door InnAut voor gebruikt gaat worden, om zo structureel een grotere groep jongeren naar een volwaardige baan te kunnen begeleiden.

Kennis en netwerk

De IGNITE Award is een initiatief van het Anton Jurgens Fonds, dat met dit starterstraject sociaal ondernemers met kennis, netwerk en kapitaal helpt bij het realiseren van hun businessplan. Gedurende een leertraject van acht weken kregen vijf geselecteerde sociale ondernemingen coaching en training op het gebied van haalbaarheid, netwerk, presentatie en het uitwerken van het businessplan. Tijdens de finale, die dit jaar vanwege Covid-19 opnieuw digitaal werd georganiseerd vanuit Industrial Studios in Arnhem, werd na de laatste pitches van de ondernemers door een vakjury bepaald wie er met een award en bijbehorende geldprijs naar huis gingen.

Eerste prijs en publieksprijs

Behalve InnAut vielen er donderdag nog twee ondernemingen in de prijzen. Boefjes en Barista’s – dat dat ontmoetingen faciliteert tussen ouderen en ouders met kinderen (boefjes) – uit Den Bosch eindigde op de eerste plaats en ontvangt 100.000 euro. De Nijmeegse sappenmaker Malus was de favoriet bij het publiek. Dankzij meer dan duizend voorkeursstemmen ontvingen zij een cheque van 5.000 euro.

Finale terugkijken

De finale vond donderdagmiddag plaats van 16.00-17.15 uur in de Industrial Studios te Arnhem en is in zijn geheel terug te kijken: