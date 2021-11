2Connect ging in 2000 van start als distributeur van speciaalkabels en heeft zich ontwikkeld tot een producent van klantspecifieke verbindingsoplossingen. Het snelgroeiende bedrijf bedient machine-, apparaten- en componentenfabrikanten in agro, medical, climate & energy, semicon en sensors. Drie jaar geleden kwam IK Partners aan boord om internationale expansie te financieren. Nu zet 2Connect een volgende stap met de overname van Büschel Connecting Systems uit Albstadt (D). Daarmee kan 2Connect nog beter de Europese industrie bedienen en bestrijkt het nu ook markten als mining, oil & gas en analytics.

In de ruim twintig jaar van bestaan heeft 2Connect een steile groeicurve doorlopen, vertelt Marc van der Put, directeur en oprichter van 2Connect. “Van een distributeur met toegevoegde technische waarde zijn we getransformeerd in een probleemoplosser op interconnectiegebied. Op basis van bekende componenten stellen we klantspecifieke verbindingsoplossingen samen, maar we ontwikkelen bijvoorbeeld ook compleet nieuwe connectoren. Dat doen we met meer snelheid, creativiteit en flexibiliteit dan de grote spelers in deze markt kunnen bieden.”

Groei

In de verbindingsmarkt, wereldwijd goed voor bijna 100 miljard euro per jaar, is 2Connect een middelgrote speler die vooral kleine en middelgrote series levert. “Wij wilden een volgende stap zetten, naar 700-800 medewerkers, en dat stelde nieuwe eisen aan onze organisatie en financiering. Daarom is IK Partners drie jaar geleden aan boord gekomen. Sinds die tijd zijn we al verdubbeld, naar nu bijna 500 medewerkers. Onze speerpunten voor verdere groei zijn de bestaande key accounts en new business die inspeelt op actuele trends; denk aan elektrificatie in sectoren als automotive en agrotechnologie. We mikken op een autonome groei van minimaal 15% per jaar en op overnames. Daarbij ligt onze geografische focus op Noordwest-Europa, met name Scandinavië en de Duitssprekende landen. Aan bedrijven die hier blijven produceren kunnen wij onze producten met hoge toegevoegde waarde leveren; zo blijven we weg van de goedkope massaproductie. Vanuit onze productievestigingen in Roemenië leveren we dan de series en kunnen we ook Oost-Europa bedienen.”

Overname

Om de lokale aanwezigheid in de focuslanden te versterken, streeft 2Connect naar overnames. “Met onze kabels en stekkers zitten we vaak aan het eind van het ontwikkelproces bij onze klanten”, verklaart Van der Put. “Dan moeten we meteen op de vraag inspringen en snel een oplossing realiseren. Om slagvaardig te kunnen reageren, moeten we al onze expertise en capaciteit lokaal beschikbaar hebben.” Onlangs is de eerste overname gerealiseerd met de acquisitie van Büschel Connecting Systems (BCS). Dit Duitse familiebedrijf uit Albstadt, nabij Stuttgart, telt ruim dertig medewerkers. BCS ontwikkelt en produceert connectoren en complete verbindingen voor markten die complementair zijn aan die van 2Connect, te weten mining, oil & gas en analytics.

Investering

De komende jaren gaat 2Connect stevig in BCS investeren, meldt Van der Put. “We versterken het lokale management en de salescapaciteit. Ook komen er een TechCenter zoals we in Waalwijk al hebben en nieuwe faciliteiten voor productie en matrijzenfabricage. Zo moet elke locatie toegevoegde waarde kunnen bieden. Voor de komende jaren verwachten we nog enkele overnames in Duitsland en Scandinavië. Daarnaast hebben veel van onze producten de Amerikaanse UL-certificering. Omdat klanten van ons de stap over de grote plas zetten, kijken we met een schuin oog al naar Amerika.”

Over 2Connect

2Connect ontwikkelt en produceert verbindingsoplossingen in de vorm van speciaalkabels, moulded connectoren, electronic packaging en interconnectiemodules. Het hoofdkantoor is in Waalwijk, waar ontwikkeling, prototyping en matrijzenproductie plaatsvindt en een TechCenter is gevestigd. Daarnaast heeft 2Connect een locatie in Duitsland, twee productievestigingen in Roemenië, een logistieke hub in Slowakije en een kantoor in Hongkong, voor de communicatie met Chinese toeleveranciers. 2Connect (500 medewerkers) bedient klanten wereldwijd in markten als agrotechnologie, gezondheidszorg, klimaat & energie, halfgeleiderindustrie en sensorindustrie.