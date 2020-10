Snel groeiende insectenkwekerij en technologiepionier Protix wint Nederlandse Innovatie Prijs 2020

Protix heeft de Nederlandse Innovatie Prijs 2020 gewonnen. De grootschalige kwekerij van insecten is een razendsnelle groeier en een technologiepionier op een terrein dat moet bijdragen aan het verduurzamen van de voedselproductie, zo waren een paar van de overwegingen van de jury onder leiding van UvA-hoogleraar Henk Volberda. De toekenning werd maandagavond 19 oktober bekend gemaakt in het TV-programma ‘De Wereld van Morgen’ op NPO1. De top drie bestond verder uit AI-specialist Bolesian en hightech-systeem-ontwikkelaar en -bouwer Demcon.

Protix heeft recent in Bergen op Zoom een fabriek gebouwd waar op grote schaal larven worden opgekweekt tot zwarte soldatenvliegen. Die worden vervolgens verwerkt tot voedsel (proteïne) voor kweekvis, kippen en kattenvoer. Belangrijk voor de productiviteit van het proces is dat de larven voldoende voer krijgen. Daartoe is een robot ontwikkeld die in staat is razendsnel het aantal larven te tellen zodat daarop de hoeveelheid voer nauwkeurig op kan worden afgestemd. Zo wordt ook de voedselketen gesloten: als voer wordt GFT-afval gebruikt. Deze manier van voedselproductie is veel duurzamer en meer in balans met de natuur en een antwoord op de productie van dierlijk voedsel die veel negatieve klimaateffecten heeft.

Pionier

De ‘telrobot’ en de kunstmatige intelligentie in combinatie met slimme algoritmes waarover die beschikt is dusdanig innovatief dat de onderneming daarvoor door het World Economic Forum geduid is als ‘technology pioneer’ en ook voor de jury woog dit aspect zwaar bij het aanwijzen van de onderneming als winnaar. Voor het ontwikkelen van innovaties werkt de onderneming nauw samen met een breed scala van externe partijen, waaronder kennisinstellingen.

Groeiperspectief

Protix heeft de ambitie om een tweede fabriek neer te zetten met een grotere schaal dan de fabriek in Dongen. Een volgende stap in een fase van snelle groei – van startup naar scale-up. Ook dat viel in de smaak bij de jury die ook nog eens veel groeiperspectief ziet: ‘De vooruitstrevende aanpak van Profix wordt momenteel toegepast bij de dieren- en visvoeding en heeft de potentie om toegepast te worden in tal van andere voedselwaardeketens. Vroeg of later krijgen tal van waardeketens te maken met een sterker accent op duurzaamheid. Protix speelt proactief in op deze transitie.’

Bolesian

Het Utrechtse Bolesian is ook een pionier, maar dan op het terrein van kunstmatige intelligentie. Het bedrijf is op dat gebied al meer dan drie decennia actief, maar groeit de laatste jaren snel doordat het grote hoeveelheid data weet om te zetten in bijvoorbeeld adequate voorspellingen van het noodzakelijk onderhoud van wegen en rioleringsstelsels. De systemen van Bolesian stellen de mens in staat taken uit te voeren die menselijke intelligentie vragen maar die een ‘onmenselijk’ grote omvang hebben.

Demcon

De andere runner-up, Demcon uit Enschede, heeft dit voorjaar, op persoonlijk verzoek van minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge binnen twee maanden een hightech beademingsapparaat ontwikkeld en in grote aantallen geproduceerd. Dit om te voorzien in de toen grote behoefte van ziekenhuizen aan dergelijke apparatuur, nodig voor de behandeling van ernstige zieke Covid-19-patienten. Het bedrijf is er, samen met industriële partners heel snel een groot aantal specialisten te re-alloceren voor een omvangrijke project dat letterlijk van levensbelang was.

Voorselectie

De overige zeven bedrijven in de voorselectie van de Nederlandse Innovatie Prijs 2020 waren Arcadia Chrysanten (gespecialiseerd in de teelt en vermarkting van pluischrysanten), Binder Groenprojecten (ontwikkeling en realisatie professioneel groen, Havenbedrijf Rotterdam (ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven), Koppert Cress (ontwikkelaar ingrediënten om de smaak, geur van gerechten te intensiveren), Livekindly Collective (ontwikkelaar en producent duurzaam voedsel zonder dierlijke toevoegingen), Mc Energy (specialist in het ontwerp en de productie van energieopslag oplossingen) en Vital10 (biedt individueel inzicht in gezondheid en het verhogen van de vitaliteit)

Nederlandse Innovatie Monitor 2020

Deze tien bedrijven zijn na verschillende selectierondes overgebleven van de circa duizend bedrijven die hun medewerking hebben verleend aan Nederlandse Innovatie Monitor 2020. Dit onderzoek staat bekend als één van de grootste jaarlijkse survey-onderzoeken naar innovatie in Nederland en kijkt naar het innovatievermogen van bedrijven. Het bepalen van de winnaar is gedaan door een jury onder leiding van Prof. Henk Volberda, hoogleraar strategisch management en innovatie van de Amsterdam Business School, Universiteit van Amsterdam. Hij is tevens onderzoeksleider van de Nederlandse Innovatie Monitor.

Jury

De jury, voorgezeten door Volberda, bestaat uit: Hans Boumans (Technology Transfer Manager TNO), Lotte de Bruin (directeur Nederland ICT), Thomas Grosfeld (specialist Innovatie en Topsectorenbeleid VNO-NCW), Mariëtte Hamer (voorzitter Sociaal-Economische Raad), Geert Huizinga (directeur Belangenbehartiging FME), Mark Pehlig (plaatsvervangend voorzitter Koninklijke NLingenieurs), Sjaak van der Tak (voorzitter LTO Glaskracht Nederland), Doekle Terpstra (voorzitter Techniek Nederland), Focco Vijselaar (directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) en Pieter Waasdorp (directeur Ondernemerschap, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat).